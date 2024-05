Elítélték a pécsi kórházi dolgozókat, akik sóoldat helyett fertőtlenítőt használtak egy műtét során

2020 májusában egy kétgyermekes édesanya vesztette életét, miután egy laparoszkópos műtét során sóoldat helyett fertőtlenítőszerrel mosták ki a gyomrát a szigetvári kórház nőgyógyászatán. A nőt ezután válságos állapotban vitték a pécsi klinika intenzív osztályára, de innen már nem tért haza. A mérgezés szövődményeibe halt bele.

Az ügyben a Szigetvári Járásbíróság május 28-án elsőfokon ítéletet hozott:

D. G. elsőrendű vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt kettő év fogházra – melynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette – és kettő év műtőssegéd foglalkozástól eltiltásra;

P. L. másodrendű vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt nyolc hónap fogházra – melynek végrehajtását egy év próbaidőre felfüggesztette –;

dr. K. G. harmadrendű vádlottat halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette miatt egy év hat hónap börtönre – melynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette – és kettő év szakorvos foglalkozástól eltiltásra ítélték.

A Pécsi Törvényszék közleményéből kiderül, hogy a műtét előtt D.G.-t egy kollégája kérte meg, hogy vigyen a takarításhoz szükséges fertőtlenítő szert a műtőbe. D. G. és P. L. együtt mentek a raktárba, ahol úgy döntöttek, hogy a fertőtlenítőt az ötliteres tartályból kisebbe öntik át, mivel ilyet nem találtak, a szomszédos műtőből vettek el egy félliteres, fiziológiás sóoldatot tartalmazó, felcímkézett üveget, ebbe töltötték a szert, és felvitték a műtő előterébe, ahol P. L. a műtéthez szükséges eszközöket tartalmazó asztalra tette, majd mindketten elfelejtkeztek róla.

A műtét során a műtősnő arra kérte D. G.-t, hogy öntsön fiziológiás sóoldatot egy steril tálba, mire ő a műtő előterében található asztalon lévő üvegek közül felvette a fertőtlenítő szert tartalmazó sóoldatos üveget, és mivel nem jutott eszébe, hogy abban fertőtlenítőszer van, azt a műtőbe vitte és tartalmát a steril tálba öntötte.

A műtétet a harmadrendű vádlott, dr. K. G. végezte, aki a műtét közben – tudta nélkül – fiziológiás sóoldat helyett a sértett hasüregébe kétszer 20 ml fertőtlenítőszert fecskendezett, valamint a műtét során használt eszközt is ezzel nedvesítették be. A műtét után, a műtéti heg lemosása közben a műtősnő vette észre, hogy valami nincs rendben a „sóoldat” állagával, amit azonnal jelzett is a még ott lévő D. G.-nek, akinek rögtön eszébe jutott, hogy véletlenül a sóoldatos üvegből a felületfertőtlenítő kerülhetett a steril tálba.

Ezt jelezték a műtétet végző dr. K. G.-nek is, aki viszont ahelyett, hogy azonnal referált volna az osztályvezető főorvosnak és reoperációt kezdeményezett volna, megkérte az elsőrendű vádlottat, valamint a műtősnőket, hogy az egész maradjon közöttük, megnyugtatta őket, hogy az éjszaka ő lesz az ügyeletes, majd fokozottan fogja figyelni a beteget.

Aki az éjszaka során rosszul lett, és bár dr. K. G. többször is megvizsgálta, továbbra sem jelentette az osztályvezető főorvosnak a helyzetet. A beteget másnap reggel közvetlen életveszélyes állapotban az intenzív osztályra szállították, ahol megoperálták, a műtétnél segédkezett dr. K. G. is, aki még mindig nem tájékoztatta a kollégáit a helyzetről.



A nőt végül hozzátartozói kérésére szállították át a pécsi klinikára, ahol azonban 2020. szeptember 17-én többszervi elégtelenség következtében elhunyt. Halála és a felületfertőtlenítő szer hasüregbe kerülése között közvetett ok-okozati összefüggés állt fenn - állapították meg.



Az ügyész, a vádlottak és védőik három munkanapot tartottak fenn a fellebbezés esetleges bejelentésére, így az ítélet nem jogerős.