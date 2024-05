Elkezdődött a vita a köztévén, a Várkert Bazár előtt több ezren gyűltek össze

Donáth Anna azzal kezdte, hogy biztos hallották már a nevét, mert a közmédiában patásördögként mutatják be. Most eljött személyesen, hogy elmondja az igazságot, hogy mit is csinál az európai parlamentben – ellentétben a fideszesekkel. Szerinte vicc lenne a mai eseményt vitának hívni, de legalább most be tud mutatkozni.