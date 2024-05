Kibertámadás érte a lengyel állam hírügynökségét, a mozgósításról kezdtek álhíreket terjeszteni

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) és a digitalizációügyi minisztérium is vizsgálatot indított, miután pénteken valószínűleg orosz hekkerek támadták meg a Lengyel Sajtóügynökség (PAP) hírügynökséget. A hírügynökség oldalain két hamis hír is megjelent, amik arról szóltak, hogy Lengyelország 200 ezer katonát hív be katonai szolgálatra, és Ukrajnába küldi őket. Az álhíreket a hírügynökség mindkét alkalommal visszavonta.

Többek között Donald Tusk miniszterelnök is az orosz hekkereket okolta a történtekért. A belbiztonsági ügynökség és a digitalizációügyi minisztérium azonnali intézkedéseket kezdeményezett a PAP elleni kibertámadás miatt. Az ügy sürgős vizsgálatáról írt az X-en Krzysztof Gawkowski kormányfőhelyettes, digitalizációért felelős miniszter is. Szerinte minden kibertámadásra, valamint kitervelt dezinformációra utal.

A miniszter hamisnak nevezte azokat a híreket, amik Donald Tusk kormányfőre hivatkozva július 1-jén kezdődő részleges mozgósításról írtak Lengyelországban. Az álhír szerint a mozgósított lengyel állampolgárokat Ukrajnába vezényelték volna.

A hír tartalmát maga a PAP is hamisnak nevezte egy későbbi anyagában. A hírügynökség tisztázza a hír keletkezésének körülményeit. „Az újabb, nagyon veszélyes hackertámadás jól szemlélteti az orosz destabilizációs stratégiát az EP-választások előestjén”- írta Tusk az X-en.

Május elején a NATO is arra figyelmezetett, hogy Oroszország, időnként közvetítőket használva, egyre nagyobb léptékben követ el a szövetség tagállamainak területein többek között szabotázst, erőszakos cselekedeteteket, kibertámadásokat és dezinformációs kampányokat.

Jaroslaw Kaczynski volt kormányfő, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke pénteki sajtóértekezletén nagyon nyugtalanítónak nevezte az incidenst. Nagyon valószínűtlennek, egyúttal viszont a PAP által ellenőrizendőnek nevezte a lengyel állampolgárok ukrajnai bevetéséről szóló információt. Kaczynski lehetségesnek tartotta, hogy a Lengyelországgal szemben ellenséges orosz vagy fehérorosz csoportok által gyártott álhírről van szó. A PiS vezetője egyben bírálta, hogy Tusk kormánya korábban felelőtlen és teljesen jogtalan módon szétverte a közszolgálati médiaintézményeket. Kaczynski ezzel a közmédia, ezen belül a PAP vezetésének leváltására utalt a tavalyi, kormányváltást eredményező parlamenti választások után. (Notes from Poland/MTI)