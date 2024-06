Az utolsó pillanatban kiugrott a Fideszből a nyergesújfalui polgármester

Mihelik Magdolna 2010 óta Nyergesújfalu fideszes polgármestere. Legutóbb kihívó nélkül nyert, most négyen is indulnak a posztért. Köztük van Mihelik Magdolna is, csakhogy most függetlenként méretteti meg magát.

És ha ez nem lenne elég: Mihelik Magdolna úgy lett független induló, hogy közben az Esztergomhoz közeli hétezres város fideszes alapszervezetét vezette.

Mielőtt beszéltünk volna a polgármesterrel, megkérdeztük Döbrentey Dánielt, a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetőjét: sért-e bármilyen törvényt egy párttag azzal, még ha egy egész alapszervezetet is vezet, hogy függetlenként indul egy választáson? A válasz meglepő, ugyanis nem, eszerint akár Orbán Viktor is elindulhatna függetlenként.

„Jogi értelemben a függetlenség nem jelenti azt, hogy az illető nem lehet tagja egy pártnak, csak azt, hogy nincs mögötte jelölőszervezet – mondta Döbrentey – A párttagság nem is nyilvános adat. A nyergesújfalui polgármester esetében ez közismert volt, de még mindig nem sértett jogszabályt, még úgysem, hogy nem egyszerű tagja, hanem helyi vezetője volt a pártnak. Amit viszont nem tehetne meg, de ezt nem is tette: úgy hivatkozik magára a kampányban, hogy ő pártoktól független jelölt.”

Kedd délután kiderült, hogy Mihelik Magdolna mostantól akár ezt is megtehetné. „A nyergesújfalui Fidesz alapszervezet vezetéséről, valamint fideszes párttagságomról a mai nappal lemondtam, az erről szóló levelet elküldtem a választókerületi elnök úrnak” – mondta a város polgármestere, aki azért döntött így, hogy megelőzze a botrányt. Közben ugyanis levelek születtek arról, mi is kaptunk ilyet, hogy mennyire összeférhetetlen a függetlenség és a fideszes alapszervezeti elnökség, és kering egy hangfelvétel is egy szombati fórumról, ahol a polgármester maga beszél erről.

Mihelik február 25-én jelezte, hogy ezúttal függetlenként akarja megmérettetni magát. Az akkori döntésében a kegyelmi ügy is közrejátszott, lelkiismereti okokból is inkább a függetlenség mellett döntött. A polgármester állítja, döntésében nem játszott szerepet Magyar Péter színrelépése, az európai parlamenti választáson való indulását amúgy is pár nappal az ő döntése után jelentette csak be. (A Partizánnak adott első Magyar-interjú február 11-én volt.)

Az a vád is elhangzott a polgármester ellen, hogy döntésével megakadályozta, hogy a Fidesz polgármesterjelöltet indítson Nyergesújfalun. Mihelik senkiről nem tudott, aki indulni akart volna. Az előző képviselőtestületbe fideszes színekben bejutottak közül ketten függetlenként indulnak, ketten pedig nem jelöltették magukat újra. (Az egyéni listás jelöltek között két DK-MSZP-Párbeszéd-jelölt van, a többiek mind függetlenek.)

Mihelik Magdolna nem tart attól, hogy a kormány részéről retorzió éri a települést, mert ő kiugrott a Fideszből. „Olyan adóbevételünk van, hogy a dolgainkat mindig megoldottuk mi magunk – mondta. – A megyénkben igazságosan, létszámarányosan kaptak a települések az EU-s pénzekből, nem a politikai szimpátia döntött.”