Máris bevetették az amerikai fegyvereket orosz célpontok ellen az ukránok

Az ezt lehetővé tévő múlt heti washingtoni jóváhagyás után Ukrajna már a gyakorlatban is használt amerikai fegyvereket oroszországi célpontok ellen - értesült az AP hírügynökség. Az információt az amerikai külügy hivatalosan nem erősítette meg, egy amerikai szenátor és anonim források azonban igen.

Biden elnök múlt csütörtökön hagyta jóvá, hogy az ukrán hadsereg Harkiv környékén már orosz területen lévő katonai bázisok, repülőgépek vagy akár csapatösszevonások ellen is csapást mérhessen amerikai fegyverekkel. Ez a háború első bő két évében tabu volt, a tilalom feloldásával azonban Ukrajna nyugati szövetségesei átlépték a korábban a feltételezett eszkalációs veszélyek miatt maguk elé rajzolt vörös vonalat. A döntés indoklása szerint a nyugati fegyverek révén Ukrajna jobban tudja védeni a kiszolgáltatott Harkivot és környékét a határ másik oldaláról indított csapásokkal szemben.

photo_camera A HIMARS-rakétarendszer egy amerikai hadgyakorlaton Fotó: TED ALJIBE/AFP

A döntés óta a mostani az első hír arról, hogy a nyugati fegyvereket az ukránok már ténylegesen be is vetették oroszországi célpontok ellen. Ezt az AP-nek Mike Rounds republikánus szenátor, a Szenátus Fegyveres Szolgálatainak Bizottságának tagja is megerősítette. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője ettől elzárkózott: „Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nap mint nap pontosan tudjuk, mire lőnek az ukránok” – állította.

Az Institute for the Study of War jelentése szerint az ukrán erők a hétvégén egy orosz S-300/400 légvédelmi ütegre mértek csapást Belgorod térségében, valószínűleg ezt már amerikai HIMARS-szal hajtották végre.