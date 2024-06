Orbán: Mi csak egyre hangosabbak leszünk

Csütörtökön Mohácson folytatta választási kampánykörútját Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

A miniszterelnök Pávkovics Gábor polgármesterrel és a helyi képviselőjelöltekkel tárgyalt, majd a mohácsi választópolgárokkal találkozva arról beszélt: a háborúpártiak „mindenáron el akarnak bennünket hallgattatni, Szlovákiában fegyverrel, Magyarországon a kampányunk betiltásával, de mi csak egyre hangosabbak leszünk”.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) országjáró kampánykörútjának mohácsi állomásán Pávkovics Gábor polgármesterrel 2024. június 6-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Most vasárnap pedig akkora békepárti győzelmet aratunk, hogy abba Brüsszel is beleremeg majd – mondta Orbán Mohácson, ahol megtekintett egy busómaszkot is. (MTI)