Nyert a Fideszből a kegyelmi ügy miatt kiugrott polgármester Nyergesújfalun

Mihelik Magdolna lett Nyergesújfalu polgármestere. Mihelik Magdolna 2010 óta fideszesként irányította a települést, de február 25-én jelezte, hogy ezúttal függetlenként akarja megmérettetni magát. A döntésében a kegyelmi ügy is közrejátszott, lelkiismereti okokból is inkább a függetlenség mellett döntött. Ugyanakkor továbbra is a város fideszes alapszervezetét vezette. A helyzet öt nappal a választás előtt lett tarthatatlan, bár semmi sem tiltja, hogy egy pártvezető függetlenként induljon. A nyergesújfalui Fidesz alapszervezet vezetéséről, valamint fideszes párttagságáról kedden lemondott.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Komárom-Esztergom Nyergesújfalu Polgármesterválasztás Független MIHELIK MAGDOLNA 52% Független RIDLY ISTVÁN ATTILA 33.63% Független PÉK PÉTER 11.95% Független KOVÁCSNÉ BAJKA GYÖNGYI 2.42% Képviselőtestület Független 8 DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK 0 Utolsó frissítés június 11., 12:05

A polgármester állítja, döntésében nem játszott szerepet Magyar Péter színre lépése, az európai parlamenti választáson való indulását amúgy is pár nappal az ő döntése után jelentette csak be. (A Partizánnak adott első Magyar-interjú február 11-én volt.)