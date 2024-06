Németh Szilárd Orbánt belekeverve magyarázza, hogy miért kaphatott csak 10 százalékot a csepeli Fidesz jelöltje

Aligha volt akkora fideszes vereség a vasárnapi választásokon az országban, mint ami Csepelen összejött: Németh a parlamenti választást eddig sorozatban harmadszor bukta el Szabó Szabolccsal szemben, de a polgármester-választást hozta a Fidesz Borbély Lénárdnak köszönhetően. Csakhogy Németh úgy összeveszett Borbéllyal, hogy ki is záratta őt a pártból, erre válaszul Borbély saját szervezetet gründolt, elindult, és simán nyerte is a választást, Németh saját jelöltje, Dudás Zoltán mindössze 10 százalékot kapott, ezzel csak harmadik lett.

Németh, aki egyben a Fidesz alelnöke, elég sokáig nem is reagált semmit, aztán hétfő délután előbb az erdélyi nagyszalontai választásról szóló poszttal törte meg a csendet, majd kicsit később már reagált a csepeli helyzetre is. A poszt érdekessége, hogy Németh simán belekeverte a hatalmas vereségbe Orbán Viktort, aki amúgy járt is a kampányban, hogy Dudás Zoltánt segítse, de a jelek szerint a csepeli szavazókat ez egyáltalán nem hatotta meg.

photo_camera Németh Szilárd hétfőn a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Az Orbánnal közös fotót megosztó Németh magára mint Csepel fideszes választókerületi elnökére hivatkozva kezdi a posztját, majd arról ír, hogy „tudomásul veszem, hogy a csepeli választók többsége nem Orbán Viktor jelöltjeire, nem a Fidesz-KDNP békepolitikájára és nem Dudás Zoltán – kormány által is támogatott – programjára szavazott”.

Németh ezután azt állítja, hogy az elmúlt öt évben 37 milliárd forint támogatást harcolt ki a kerületnek, és Csepel kapta a kerületek közül toronymagasan a legnagyobb kormányzati Covid- és energiaválság-kompenzációt.

”Tegnap azonban világos üzenetet kaptunk: mindennek ellenére az elkövetkezendőkben Borbély Lénárd és új, Fidesz-ellenes pártja, a Közösen Csepelért Polgári Párt, illetve Magyar Péter és a Tisza Párt kell. Pedig ránk Csepel mindig számíthat! Viszont külön tisztelettel köszönöm szavazatait azoknak a csepelieknek, akik kiálltak Orbán Viktor mellett, és nem bontották meg a nemzeti-keresztény-konzervatív tábor békepárti egységét!” –írja Németh, akinek a szavaiból úgy fest, hogy Csepel lakosságának 90 százaléka minimum világháborút akar.