Visszavette a Várat a Fidesz

Böröcz László lett az I. kerület polgármestere.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 93% Budapest Budapest I. kerület Polgármesterválasztás FIDESZ-KDNP BÖRÖCZ LÁSZLÓ 45.24% Várunk Egyesület-DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK-Momentum-MMN VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA 41.31% MKKP DR. NÁNÁSINÉ ABONYI GYÖNGYI 13.45% Képviselőtestület FIDESZ-KDNP 7 Várunk Egyesület-DK-MSZP-Párbe 3 MKKP 1 Független 0 Alternatíva Párt 0 Szolidaritás 0 LA75 0 Utolsó frissítés június 10., 00:50

A kerületet 2019-ben nagy meglepetésre, alig 131 szavazattal hozta el az ellenzék, V. Naszályi Márta polgármesternek nem is volt könnyű dolga a következő 5 évben. 2022-ben az időközi önkormányzati választáson (amelyet azért írtak ki, mert a momentumos Gelencsér Ferenc országgyűlési képviselő lett) már a fideszes jelölt nyert, utóbb pedig két jobbikos képviselő kiugrásával V. Naszályi elvesztette többségét a képviselő-testületben is. Ezt követően már folyamatos támadás alatt állt, még fegyelmi eljárás is indult ellene.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Fidesz Böröcz Lászlót, a Fidelitas volt elnökét indította, aki a 2022-es országgyűlési választáson egyéniben még kikapott Csárdi Antaltól. A versenybe harmadikként a Kutyapárt jelöltje, Nánásiné Abonyi Gyöngyi szállt be.