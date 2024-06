Tüntetés kezdődött az Alkotmány utcában, miközben több mint egy órát csúszik az NVB ülése

Most jogászok döntenek a szavazók helyett, mondta Karácsony, aki szerint csak akkor lehet megnyugtatóan lezárni a folyamatot, ha újra kiírnak egy tisztességes szavazást. Bármit is jogászkodnak odabent kétharmados fideszes többséggel, Karácsony ígéri, hogy újabb választásokat fog kérni. Ezzel véget is ért a beszéd, Karácsony vegyül a tömegben.