Magyar Péter: Orbán helyében kiírnám az előrehozott országgyűlési választásokat

„A főpróba jól sikerült, a közönség tapsol, elértünk 30 százalékot, de a valódi előadás, az nem most lesz, hanem egy országgyűlési választáson, és addigra már egy teljesen más párt lesz a Tisza Párt, teljesen más eszközökkel és szervezettséggel fogunk rendelkezni” – mondta Magyar Péter a Klubrádióban. Szerinte ezt tudja a Fidesz is, ezért Orbán Viktor helyében előrehozott országgyűlési választást írna ki azért, hogy a Fidesz lekerüljön a lejtőről.

„Jelenleg ez egy olyan pillanat, amikor a Tisza Pártnak még nincs meg a szervezeti struktúrája, még nem léptettek be sok ezer tagot, még nincs megírva a társadalmi szerződésük pontosan” – mondta Magyar. Szerinte ők készen állnának egy 2026-os és egy esetleges 2024-es választásra is, utóbbi esetben hamarabb végeznék el a szervezetépítést, de ezt is meg fogják nyerni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Arról is beszélt, hogy hatalomra kerülés esetén nem zárja ki az alaptörvény-módosítást, ha az emberek többsége új alaptörvényt szeretne, megfontolják a kidolgozását, de ezt „komoly társadalmi vitának” kell megelőznie.

Miután a napokban Magyar Péter kisétált az ATV stúdiójából és otthagyta Rónai Egont, beszélt az ATV-ről is. Azt mondta, „valóban vannak olyan műsorai az ATV-nek, amelyek teljesen függetlenek”, ő is tud mondani ilyeneket, viszont vannak „gusztustalan propagandaműsoraik” is.

„...mint ez az Öt című műsor, ahol nem csak engem, de másokat is olyan jelzőkkel illetnek, amit egy normális értékrendű tévé nem vállal föl egyszerűen. Nemcsak azért, mert bűncselekmény, meg személyiségijog-sértő, meg megalázza a családomat meg a gyerekeimet, hanem úgy általában ez nem etikus, és ilyenek mennek főműsoridőben.”

Azt mondta, nem akar médiaháborút kirobbantani, de addig nem fog bemenni az ATV-be, amíg a Rónai-interjúnak nem lesznek következményei.