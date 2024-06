A mémesedett Ádám Martin szerint ilyen az alkata, ez van

Ádám Martin, a magyar válogatott csatára nyilatkozott az MTI-nek a szombati, Svájc elleni 3–1-es vereség után.

A svájci meccsről azt mondta, tudják mik voltak a hibák, és már nagyban készülnek a németek elleni meccsre. Szerinte az lesz a németek ellen a legfontosabb, hogy kompaktabbak legyenek, a csapatrészek közelebb helyezkedjenek egymáshoz, és ha letámadnak, azt együtt csinálják.

Ádám Martin beszélt a mémesedésről is. A nemzetközi futballtwitteren végigpörgött a kép, ahogyan Ádám Martin a pálya szélén áll, várva arra, hogy becseréljék. Sokan értetlenkedtek, hogy nézhet ki így egy futballista. „Visszajut hozzám egy-két engem ábrázoló mém, de jókat röhögök rajta. Ilyen testalkatom van, ilyennek születtem, persze akkor még kisebb voltam. Van egy genetikám, ez van. Ha Németországnak győztes gólt rúgok, akkor nem azért lesz, mert a mémeket nézegettem és ez felhúzott volna.”

Hungary’s number 9 has to be the least footballer looking footballer of all time pic.twitter.com/1UxXgF3RTT