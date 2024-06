Románia nagyon simán verte Ukrajnát

E csoport Románia Románia 3 - 0 Ukrajna Ukrajna Vége Denis Mihai Drăguş 57 ' Răzvan Gabriel Marin 53 ' Nicolae Claudiu Stanciu 29 ' Răzvan Gabriel Marin 79 ' Yukhym Konoplia 67 '

Aligha van csapat, amelyiknek fontosabb lenne ez az Európa-bajnokság, mint Ukrajnának. Ez az első világversenyük azóta, hogy 2022-ben Oroszország inváziót indított az ország ellen.

A selejtezőben egy nehéz, angolokkal és olaszokkal közös csoportba kerültek. Szépen helytálltak, de a gólkülönbségük miatt végül az olaszok jutottak ki második helyen az Eb-re, ezért Ukrajnának pótselejtezőt kellett játszania. Az első ellenfelük Bosznia-Hercegovina volt, Ukrajna hátrányból fordítva nyert 2-1-re. Ugyanez történt öt nappal később, amikor már Izlanddal játszottak, ezzel a győzelemmel pedig Ukrajna kijutott az Európa-bajnokságra.

Az első ellenfelük, Románia magabiztosan, csoportelsőként jutott ki az Eb-re, megelőzve a magyarokat szombaton 3-1-re legyőző svájciakat. A teljesítményüket jól jelzi, hogy a selejtezőben tíz mérkőzésen mindössze öt gólt kaptak.

A hétfői müncheni mérkőzést a több topligás játékossal felálló ukránok kezdték jól, beszorították a románokat, a baloldalon játszó Mudrik révén alakítottak ki kisebb helyzeteket. Az első kaput eltaláló lövés a románoké volt a 8. perc végén, Coman lőtte rá 25 méterről, Real Madridban jól szereplő Lunin kapus magabiztosan fogta.

A fordulat a 25. perc környékén következett be, amikor is Edward Iordanescu szövetség kapitány utasítására Románia feljebb tolta a védelmi vonalait és elkezdtek agresszíven letámadni. Ennek meg is lett az eredménye. A 28. percben Lunin röviden passzolta ki a labdát, így azt a románok megszerezték, Marin passza után pedig a csapatkapitány Nicolae Stanciu 22 méterről teketóriázás nélkül a felsőbe lőtte a labdát, óriási gól volt.

A gól után Románia átvette az irányítást, és azt ki sem engedték a kezükből.

Az 53. percben kétgólosra növelték előnyüket, Razvan Marin hasonló szögből és helyről talált be, mint Stanciu, a labda Lunin jobb keze alatt csúszott be a kapuba. Nem Lunin meccse volt ez, ebben a gólban is masszívan benne volt - az első félidőben majdnem szögletből is kapott egy gólt. A románok nem lassítottak, 4 perc múlva Dragus belőtte a harmadik gólt is, eldöntve ezzel a mérkőzést.

photo_camera Nicolae Stanciu Fotó: FRANZ KIRCHMAYR/APA-PictureDesk via AFP

Beszédes, hogy Ukrajna első kaput eltaláló lövése a 76. percben volt, Szudavkov távoli próbálkozását magabiztosan fogta Nita kapus. Ugyan még volt pár kisebb-nagyobb ukrán helyzet, az eredmény nem változott, maradt a 3-0.