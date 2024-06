Nem bírt egymással Franciaország és Hollandia

D csoport Hollandia Hollandia 0 - 0 Franciaország Franciaország Vége Jerdy Schouten 31 '

Már előzetesen is az egész csoportkör egyik legjobban várt meccse volt a holland-francia rangadó a D csoportból, és a felhajtásnak jót tett az is, hogy mindkét csapat megnyerte az első meccsét, így tudható volt, hogy aki nyer, az biztosan továbbjut.

A másik, nagyobb érdeklődést kiváltó kérdés az volt, hogy fog-e játszani az osztrákok ellenii meccsen orrtörést szenvedő Mbappé. Végül nem túl meglepő módon nem kezdett, de a kispadra odaülhetett.

photo_camera Fotó: ROBERT MICHAEL/dpa Picture-Alliance via AFP

A két csapat a selejtezőcsoportban is összeakadt, és a franciák oda-vissza megverték a hollandokat, de az ilyesmi persze nem feltétlen jelent sokat aztán magán a tornán.

És a hollandok kifejezetten élesen kezdtek, az első nagyobb helyzet is előttük adódott, ám az első igazi ziccert a túloldalon Griezemann hagyta ki. Lehetett tudni, hogy a döntetlennel egyik sem csapatnak lenne nagyon oka elégedetlenkedni, de az első 20-25 perc alapján egyik csapat sem erre készült. A félidő második fele már kevésbé energetikus játékot hozott, kisebb lehetőségek adódtak a csapatok, főleg a franciák előtt.

photo_camera Fotó: ROBERT MICHAEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Az a különbség, amit előzetesen sokan sejtettek a két csapat között, a második félidőre jött ki látványosan: a hatvanadik perctől kezdve érezhetően megnőtt a francia nyomás, és Griezmann óriási helyzetet hagyott ki. A sok kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, Xavi Simons a 69. percben megszerezte a hollandoknak a vezetést, de Taylor és a videóbíró visszafújta les miatt.

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Az Eb után a válogatottságtól visszavonuló Giroud is bejött az utolsó etapra (Mbappé viszont a padon maradt), de áttörést ez a csere sem hozott. A meccs ezen időszakában a hollandok már látványosan nem is nagyon próbálkoztak, a franciák meg mentek ugyan előre, de az átütő erőt ott sem lehetett érezni.

0-0 lett a vége, a franciák közelebb voltak a gólhoz (többször is), volt több remek egyéni teljesítmény is a pályán, például Ake vagy Kounde, de gól nem esett. Az utolsó fordulóban a franciák a lengyelekkel, a hollandok pedig az osztrákokkal játszanak, és mivel mindkét csapatnak már most 4 pontja van, esélyes, hogy mindketten továbbmehetnek majd.

79 ' Wout Weghorst

Memphis Depay

75 ' Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

75 ' Olivier Giroud

Marcus Thuram

73 ' Joey Veerman

Xavi Simons

73 ' Georginio Wijnaldum

Jerdy Schouten

73 ' Lutsharel Geertruida

Jeremie Frimpong

69 ' 31 ' Jerdy Schouten