Döntetlent játszott Grúzia és Csehország, ez egyik csapatnak sem igazán jó

F csoport Grúzia Grúzia 1 - 1 Csehország Csehország Vége Statisztika Kezdő Események Grúzia Szövetségi kapitány 3-5-2 Willy Sagnol 25 G. Mamardashvili 5 S. Kverkvelia 4 G. Kashia 3 L. Dvali 2 O. Kakabadze 6 G. Kochorashvili 20 A. Mekvabishvili 21 H. Tsitaishvili 9 Z. Davitashvili 22 G. Mikautadze 7 K. Kvaratskhelia Csehország Szövetségi kapitány 3-4-2-1 Ivan Hašek 1 J. Staněk 3 T. Holeš 4 R. Hranáč 18 L. Krejčí 5 V. Coufal 22 T. Souček 14 L. Provod 15 D. Jurásek 17 V. Černý 9 A. Hložek 10 P. Schick

A továbbjutási reményeik életben tartásáért játszott egymással Grúzia és Csehország szombaton, a csoportkör második fordulójának zárónapján.

A történetük első Európa-bajnokságán szereplő grúzok hatalmas meglepetésre az Eb egyik legjobb meccsét játszották Törökországgal az első fordulóban, végig meccsben voltak, több veszélyes helyzetet is kialakítottak, végül azonban 3–1-re kikaptak.

photo_camera Fotó: SINA SCHULDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Csehország egy fokkal unalmasabb meccsen, kis balszerencsével kapott ki Portugáliától úgy, hogy a 62. percben még ők vezettek. Ahhoz, hogy legyen esélyük még továbbjutni, mindkét csapatnak nyernie kellett.

A török-grúz meccsel ellentétben most semmi balhé nem volt a meccs előtt, ráadásul a nagy vihar is elkerülte Hamburgot. Az azonban problémát jelenthetett volna a grúzoknak, hogy a bemelegítés során Kvaratskhelia és Mikautadze is sérülést szenvedett, de mindketten tudták vállalni a játékot.

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A Portugália elleni meccs után sokat kritizálták a csehek ultra defenzív hozzáállását, a szombati meccsre azonban mintha kicserélték volna őket. Mamardashvili kapusnak az első percekben háromszor is kellett védenie. A csehek főként Cerny, Schick és Hlozek révén beadásokkal tudtak veszélyt teremteni, de a nagyon mélyen védekező grúzok hárították ezeket.

Aztán a 25. percben egy lecsorgó labdára a cseh Adam Hložek ért oda, fejberúgta a labdával Mamardashvili kapust, a labda aztán Hložek arcára csapódott vissza, onnan pedig a kapuba. A gólt viszont kezezés miatt visszavonta a VAR, maradt a 0–0.

photo_camera Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

A csehek fölényét jól mutatja, hogy az első félidőben összesen nyolc kaput eltaláló lövése volt, míg a grúzoknak csak egy, de abból az egyből a 49. percben gól is lett.

Az Eb eddigi legszerencsétlenebb játékosa, Hranáč kézzel ért bele egy beadásba, emiatt tizenegyest kapott Grúzia, amit Mikautadze be is lőtt. A félidő legvégén még Schicknek volt egy nagy ziccere, de a brillírozó Mamardashvili azt is fogta, 1-0 volt a szünetben..

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A második félidő elején is a nyomtak a csehek, míg a grúzok inkább a kontrákra játszottak.

A mezőnyfölényt az 59. percben váltották gólra Csehország, egy szöglet után Lingr csúsztatása még a kapufára esett, de onnan Schick mellkasára, majd a kapuba pattant.

photo_camera Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Ezzel a góllal a Leverkusen csatárja lett a legeredményesebb cseh játékos az Eb-k történetében, sérülés miatt azonban nem sokkal később le kellett cserélni.

Próbálkoztak a csehek, de a két kezdő támadójuk nélkül nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, amit meg igen, azt Mamardashvili védte. A végén már az összes grúz mezőnyjátékos 30 méteren belül védekezett, és hiába a 10 szöglet, nem tudták feltörni a védelmet. A végén jöhetett volna a slusszpoén, a hosszabbítás utolsó percében egy kontrából meg tudtak indulni a grúzok, de Lobzhanidze a nézőtérre rúgta a ziccert.

Grúzia megszerezte története első Eb-pontját, de az eredmény a továbbjutás szempontjából egyik csapatnak sem igazán jó, az utolsó forduló előtt mindketten 1 ponttal állnak, a csehek Törökországgal, a grúzok Portugáliával játszanak majd.