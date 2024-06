Sorsdöntő Eb-meccset játszik a magyar válogatott a skótok ellen Stuttgartban

A skótok „övtáskáját” sporrannak hívják, helyszíni embereink megkérdezték tőlük, hogy mi van bennük. Az, ami egy férfizsebben lenni szokott, telefon, pénztárca, plusz naptej. A sporran azért kell, mert a szoknyán nincs zseb. Régen tőrt is hordtak maguknál a skótok, de azt nem hoztak most, nem engednék be a stadionba, erre a szövetségük külön felhívta a figyelmüket.