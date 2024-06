A halálos áldozatokkal is járó tüntetések után visszavonta a kenyai elnök az adóemeléseket

William Ruto kenyai elnök szerdán bejelentette: visszavonja a hatalmas tömegtüntetést kiváltó adóemeléseket tartalmazó pénzügyi törvényjavaslatot, írja a BBC. Kedden több halálos áldozatot követelő tüntetések voltak a törvényjavaslat ellen, a tiltakozók behatoltak a parlamentbe, és fel is gyújtották azt. A megfékezésükre a rendőrök mellett katonákat is bevetettek, sok tiltakozó – az államilag finanszírozott kenyai emberi jogi nemzeti bizottság szerint legalább 22 ember – meghalt, és sokakat, köztük Barack Obama volt amerikai elnök testvérét is lefújták könnygázzal.

A nemzethez intézett beszédében Ruto elnök azt mondta: egyértelmű, hogy a kenyaiak nem akarják a törvényjavaslatot, ezért azt nem fogja aláírni. Az elnök azt ígérte, hogy most párbeszédet kezd a fiatalokkal, akik az országot sújtó legnagyobb tüntetések élén álltak Ruto 2022-es hatalomra kerülése óta. „Figyelmesen hallgatva a kenyai népet, amely hangosan kijelentette, hogy nem akar semmit sem kezdeni ezzel a 2024-es pénzügyi törvényjavaslattal, engedek” – mondta televíziós beszédében.

photo_camera A keddi kenyai tömegtüntetés után megfutamodott az elnök

Fotó: AMAURY FALT-BROWN/AFP

photo_camera Szerdai emberi jogi jelentés szerint 22-en haltak meg

Fotó: LUIS TATO/AFP

photo_camera A könnygáz és vízágyú mellett éles lövedékeket is bevetett a rendőrség

Fotó: Luis Tato/AFP

A mostani reakció gyökeresen eltér az eddigitől: kedden még Ruto volt az, aki elrendelte a tiltakozók ellen a hadsereg bevetését, mondván: „erőszakot és anarchiát” nem tűrnek. A BBC szerint azért táncolt vissza már másnapra, mert a tüntetők meggyilkolása miatt egyre nőtt a közvélemény dühe.

Wanjeri Nderu, a Nemzetközi Emberi Jogi Társaság vezetője a BBC-nek azt mondta, hogy a tüntetés során tapasztaltak olyanok voltak, „mintha háborúban lennénk”. Példaként említette, hogy a rendőrség már azelőtt éles lőszert használt, hogy a tiltakozók betörtek volna a parlamentbe.

A katolikus püspökök szintén elítélték a biztonsági erők fellépését, ugyanakkor arra szólították fel a tüntetőket, hogy maradjanak békések.

Az eredeti törvénytervezet a kenyérre, az étolajra, a mobilpénz-szolgáltatásokra, a szakkórházakra és a gépjárművekre kivetett adókat tartalmazta, amelyek a kenyaiak szerint súlyosbítanák a megélhetési válságot.