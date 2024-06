Karácsony Gergelynek felajánlották, hogy rátetoválják a Karácsony-fejet viselő lány arcát

„Igazából megittunk egy pár sört, majd kitaláltuk ezt a fantasztikus ötletet, hogy csináljuk meg. Halál komolyan. Azon gondolkoztunk, kit lehetne feltetoválni a politikusok közül, de nyilván egy királyt nem fogunk feltetoválni. De Karácsony Gergő tök jó fej, aranyos, ilyen vicces az egész” – ezzel magyarázta a Blikknek a tetováló, hogy miért pont Karácsony Gergely fejét varrta fel egy 18 éves lány bokájára.

A cikkből kiderül, hogy a 18 éves lány egyébként a tetováló szalon recepciósa, aki úgy fogalmazott, „poénnak indult”, de nem bánta meg. „Ha a későbbiekben meg is bánnám, bármivel el lehet takarni.”

A tetoválást Karácsony Gergely személyesen is megcsodálta, miután munkatársai észrevették azt Instagramon. A főpolgármester a tetováló szerint nagyobb zavarban volt, mint ők, és meglepő volt számára, hogy a saját arcát látja vissza valaki máson. Felajánlották neki, hogy szívesen felvarrják rá a Karácsony-fejet viselő lány arcát, de Karácsony nem élt a lehetőséggel.

„Hát, kicsit zavarba jöttem. A lány egyébként nagyon helyes volt, és megígértem neki, hogy mindent megteszek majd, hogy ne kelljen megbánnia azt a tetoválást. Én egyébként nem vagyok tetováláspárti, épp küzdök a saját gyerekeimmel is, hogy mérsékeljék az ezzel kapcsolatos vágyaikat, úgyhogy remélem, nem lesz ebből divat” – mondta a Blikknek Karácsony a kérdésre, hogy mit szólt a tetováláshoz, illetve számít-e újabb „aputetkókra” a jövőben.

A tetoválás felett ugyanis szerepel a „daddy” felirat is, mert Karácsonyt, ahogy a cikk is írja, a közösségi média különböző felületein a fiatalabb korosztály tagjai „apunak” szólítják. „A múltkor egy tüntetésen egy nagymama mondta azt, hogy »szia, apu«. Szóval ez most már megállíthatatlan” – mondta Karácsony.