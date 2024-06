Senkinek sem jó döntetlen a belga-ukránon

photo_camera Carrasco a második félidőben állt be, két helyzete is volt, ő sem tudott betalálni Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

Lapos meccsen 0-0-ra végzett egymással a belga és az ukrán válogatott az E-csoport zárófordulójában. Mivel a másik meccsen a szlovákok 1-1-et játszottak a románokkal, végül mind a négy csapat 4 ponttal végzett. Így fordulhatott elő, hogy bár az ukránok több pontot szereztek a legtöbb csoportharmadiknál, kiestek.

Pedig lett volna esélyük. A meccsen végig a belgák domináltak, de nem voltak igazán veszélyesek. Tielemans és De Bruyne középről próbálta kiadogatni az ukrán védelmet, de az ellentámadásokban legalább annyi veszély volt, mint a belga labdabirtoklásban, sőt.

Dovbiknak, Sudakovnak és a második félidőben Malinovszkijnak is volt lehetősége gólt szerezni. A belgáknál Lukaku ma is szürke volt, meg nem adott gólja ezúttal nem, de két helyzete most is volt, amúgy nem nagyon mutatta magát. Doku volt a leginkább élénk a bal szélen, Trossard gyakorlatilag láthatatlan volt.

Az ukránok arra játszottak, hogy a szlovák-románt valaki eldönti, és egy döntetlennel is jók lehetnek a továbbjutásra. Ez végül nem jött be, így a végén kockáztatniuk kellett, de hiába.

A belgáknak győzniük kellett volna, hogy kedvezőbb ellenfelet kapjanak a nyolcaddöntőben, nem sikerült.

Elég beszédes látvány volt, hogy De Bruyne-ék a végén már húzták az időt, hogy biztosan meg legyen legalább a második hely. Ez még néhány éve is elképzelhetetlen lett volna a belgáktól, akik továbbjutottak ugyan, de a bivalyerős kerettel bíró franciák ellen kell majd játszaniuk a 8 közé jutásért.