A megújuló MSZP a határzár képével kampányol

Ezúttal tényleg nem aprózzák el a megújulást a szocialisták. Miután a párt társelnökei a hétvégén bejelentették a lemondásukat, egyből neki is álltak a hazai baloldal újragondolásának. Csütörtökön pedig már egy olyan képpel köszöntötték a határőröket, amin egyedül a határkerítés látható.

Amikor 2015-ben a kormány bejelentette, hogy kerítést épít a magyar-szerb határon, az MSZP vezetése még ellenezte a döntést. Tóbiás József, az MSZP akkori elnöke azt mondta, Európában nem felépíteni kell a szögesdrótot, hanem ahogy 25 évvel ezelőtt is, lebontani azt. Úgy látta, a kormány döntése méltatlan ahhoz a Magyarországhoz, amely már egyszer egyesítette Európát. Kunhalmi Ágnes, a most távozó társelnök pedig ezzel reagált: „Amit tényleg nem vártunk: Orbán és a Jobbik fejezi be, ami Trianonban kezdődött. Ezek az idióták semmit nem tanultak az emberiség történelméből.”