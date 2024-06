Az egész foci-Eb legocsmányabbul játszó jócsapata 8 közé juthat estére

Úgynevezett focicsemegét ígér a vasárnap esti spanyol–grúz Eb-nyolcaddöntő. Később bővebben is bele fogunk bonyolódni ebbe, elöljáróban csak annyit, hogy a spanyolok mutatták eddig a legszebb focit a tornán, a grúzok pedig a leghősiesebbet. Spanyolország hibátlanul, 9 ponttal ment tovább a csoportjából, úgy, hogy a horvátoknak és az olaszoknak semmi esélyük sem volt ellenük, az albánokat pedig a B-csapatukkal győzték le. Nem csoda, hogy mindezek nyomán első számú favoritként gondol rájuk az esemény iránt érdeklődő közvélemény. Ami a grúzokat illeti, ők első részvételük alkalmából máris sikerrel abszolválták a csoportkört, és nem is akárhogy, hiszen a csehek elleni pontszerzés után 2-0-ra legyőzték a bár tartalékos, de bivalyerős portugálokat. Már ez is gigantikus szenzáció volt, de ha a 8 közé is beférnének, az végképp csodaszámba menne. Mellesleg: 2016-ban Izlandnak sikerült, újoncként a kiesés szakaszban is mentek egy kört az északiak, azt akkor az angolok bánták.