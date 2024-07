Kínkeservesen, büntetőpárbajban jutott tovább Portugália

Nyolcaddöntők Portugália Portugália 0 - 0 Szlovénia Szlovénia Büntetőkkel: 3-0 Vége 111 ' João Pedro Cavaco Cancelo 107 ' Jure Balkovec 107 ' Jaka Bijol 106 ' Jon Gorenc Stankovič 101 ' Žan Karničnik 37 ' Vanja Drkušić 32 ' 105+1'

Portugália a szlovének ellen lépett pályára az Eb hétfői játéknapjának késő esti nyolcaddöntőjében. Ronaldóék első két meccsüket megnyerték, a harmadikon, Grúzia ellen tartalékosan álltak fel. Grúzia azt a meccset megnyerte 2-0-ra, ez a vereség pedig a magyar válogatott kiesését is jelentette.

A szlovének történetük legnagyobb sikerét érték el. Soha ezelőtt nem jutottak el nagy tornán az egyenes kieséses szakaszba, mindig a csoportkörben búcsúztak.

Portugália kezdte jobban a meccset, ahogyan az várható volt, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. Rendre Ronaldót keresték a beívelt labdákkal. A portugálok teljesen leuralták a pályát, abszolút fölényben játszottak.

photo_camera Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az első félidő második felében is maradt a portugál dominancia, továbbra is veszélyes helyzet nélkül. A végére azonban a szlovének is belejöttek, és egyre több támadást tudtak végig vinni, de helyzetig nem jutottak el. A portugálok egy Palhinha kapufával zárták le az első félidőt.

A második félidő ott folytatódott, ahol abbamaradt, a portugálok nem jelentettek igazán nagy veszélyt a kapura. Ronaldo egy kaput eltaláló szabadrúgással jelentkezett, de a szlovén kapus, Oblak fogta a labdát. A szlovének, ha megvolt a lehetőség, gyorsan fel tudtak érni a portugál kapuhoz, de veszélyesek ők se voltak.

A meccs beállt egy kényelmes mederbe, egyik csapat sem volt közel a gólhoz, de játszották, amire készültek, és tették a dolgukat. A 90. perc környékén Ronaldónak volt egy ziccere, de Jan Oblak védett, ezt követően nem történt semmi említésre méltó. A szlovének negyedik Eb-meccsüket is lehozták döntetlenre a rendes játékidőben, a különbség csak annyi volt, hogy most következett 30 perc ráadás.

photo_camera Fotó: TORSTEN SILZ/dpa Picture-Alliance via AFP

A szlovének a hosszabbítás első perceiben nyomást tudtak helyezni a portugál kapura. A portugálok erőtlenül próbálkoztak, a támadásaik akadoztak, a szlovének helyenként igazán könnyen állították meg őket.

Végül a 103. percben következett a dráma. A csereként beálló Jotával szemben egy szólót követően szabálytalankodtak, a bíró rögtön befújta a tizenegyest. A tizenegyest elvállaló Ronaldónak viszont most nem volt szerencséje, Oblak kivédte a lövését.

A folytatásban a szlovének előtt adódott óriási lehetőség. Pepe, a portugálok veterán hátvédje elveszítette a labdát a lehető legrosszabb helyzetben, utolsó emberként. Sesko teljesen szabadon futhatott kapura a megszerzett labdával, de a kapujából jól kilépő Diogo Costa kivédte Sesko lövését.

photo_camera Oblak védi Ronaldo tizenegyesét Fotó: DANIEL ROLAND/AFP

A 120 perc végül letelt, jöhetett a tizenegyespárbaj.

Rögtön az első büntető kimaradt, a szlovén Ilicic lövését védte Costa. Ronaldo folytatta a sort, ő ezúttal belőtte, majd elnézést kért a portugál szurkolóktól, amiért az előbb nem sikerült neki. Ezután következett a második szlovén tizenegyes, amit újfent védett Costa. A második portugál tizenegyesből is gól lett. Aki figyelt, az tudhatja mi jön: Costa kivédte a harmadik szlovén tizenegyest is, innentől már egy portugál gól kellett a továbbjutáshoz. Bernardo Silva márpedig belőtte, 3-0-ra nyerte a tizenegyespárbajt Portugália, így ők játszanak Franciaországgal a negyeddöntőben.

Cristiano Ronaldo 8 lövéssel próbálkozott a meccsen, az egész Eb-n 20-szal. Most a tizenegyespárbajban betalált, de ez nem számít bele a góllövőlistába, így továbbra is nagy kérdés, hogy Ronaldo, a történelem során először, gól nélkül zár-e egy Európa-bajnokságot.