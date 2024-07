Moszkvai születésnapi bulin vett részt Kanye West

Kanye West villámlátogatást tett Moszkvában. Az amerikai rapper vasárnap érkezett az orosz fővárosba, majd hétfő hajnalban távozott.

West az orosz divattervező, Gosa Rubcsinszkij születésnapi buliján vett részt. Az esemény után Rubcsinszkij személyesen kísérte ki Westet a repülőtérre. A rapper látogatása azért hírértékű, mert nyugati előadók szinte sosem utaznak Oroszországba, amióta kirobbant az orosz-ukrán háború.

photo_camera Kanye West Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Rubcsinszkij régóta jóban van Westtel, először, és eddig utoljára 2016-ban fotózták le őket együtt. Azóta West többször is Rubcsinszkij által tervezett ruhákban jelent meg, valamint felkérte a divattervezőt, hogy tervezze meg az egyik tetoválását. Tavaly decemberben pedig Rubcsinszkijt nevezte ki Yeezy nevű márkájának vezető dizájnerének.

Rubcsinszkijt 2018-ban pedofíliával vádolták meg, miután kiderült, hogy félmeztelen képeket kért egy 16 éves fiútól. Később egy másik férfi is előállt hasonló vádakkal, a divattervező azonban tagadta a történteket. Azzal védekezett, hogy ez nála a casting része. (via tass.com, The Moscow Times)