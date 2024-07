Tagadják, hogy Biden a visszalépéséről egyeztetett volna a családjával

Egy kormányzati tisztviselő cáfolta, hogy Joe Biden amerikai elnök a visszalépéséről tárgyalt volna a családjával vasárnap Camp Davidben - írja a Guardian.

Erről az NBC News számolt be bennfentes források alapján. A csatornának azt mondták, ebben a sorsdöntő kérdésben végső soron az elnök és a first lady, Jill Biden dönt, bár a vasárnapi találkozón ott voltak az elnöki pár gyerekei és unokái is.

Joe Biden visszalépése azután került szóba, hogy rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott a csütörtöki vitában Donald Trump ellen, bár állítólag ezt a családi találkozót már a vita előtt eltervezték.

Ezzel érvelt a cikk elején már idézett kormányzati tisztviselő is, aki szerint az NBC értesülése nem pontos, bár azt nem tagadta, hogy a téma szóba kerülhet. Egy másik, szintén névtelen forrás is igyekezett elfojtani a találgatásokat.

Az NBC közben arról is beszámolt, hogy a vita után Joe Biden megalázottnak és önbizalom-hiányosnak érezte magát, és erősen támaszkodott a családjára. A csütörtöki vita utáni gyűléseken és rendezvényeken Bidenék nem mutatták jelét annak, hogy változtatnának az irányvonalon, a vitát próbálták úgy beállítani, mint egy egyszeri rossz nap következményét.

Joe Biden például egy energikusabb észak-karolinai gyűlésen pénteken arról beszélt, nem jár olyan könnyen, nem beszél olyan simán és nem vitázik olyan jól, mint régen, de tudja, amit tud, és azt is, hogyan kell elmondani az igazságot, majd sorolta, miben hazudott Trump a vita során.

Bár a kampányfőnök szerint a csatatér államokban nem állnak rosszul, az Associated Press információi szerint feszült hangulatú megbeszélés zajlott a Demokrata Nemzeti Bizottság tagjai és a kampánystábja között.

A bizottság egyik tagja, Joe Salazar azt mondta, „az emberek milliói szeme előtt kibontakozó nagyon komoly kérdéssel kapcsolatban több érdemi beszélgetést vártam volna ahelyett, hogy annyit mondjanak, hé, menjünk ki és szurkoljunk.”

Számtalan dolgot lehetett volna mondani a helyzet kezelésére, de elhallgattatták őket. Ugyan több demokrata a háttérben aggódik, és reméli, hogy Biden kiszáll a versenyből, a nyilvánosság előtt nagyrészt rendületlenül támogatják a kampányát, és igyekeznek jó képet festeni az elnökről.

A csütörtöki vita után készített gyorsfelmérések szerint a választók bizalma alacsony, Biden népszerűsége csökken, és minden eddiginél nagyobb figyelem övezi a korával, illetve a bel- és külföldi válságok kezelésével kapcsolatos aggodalmakat. A Guardian megjegyzi, a demokraták számára a jövő bizonytalan, Biden lehetséges utódai közül egyik sem volt népszerűbb nála, Trump miatt pedig kevés tér van a hibázásra.

A tagadás ellenére a lap azzal zárja cikkét, a Biden család megbeszélése még tartogathat „felismeréseket” a jövővel kapcsolatban.

Címlapi kép: Justin Sullivan/Getty Images via AFP