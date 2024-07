A francia miniszterelnök szerint el lehet kerülni a szélsőjobb abszolút többségét

A visszalépéseknek köszönhetően el lehet kerülni a szélsőjobb abszolút többségét - mondta Gabriel Attal francia miniszterelnök. Az előrehozott franciaországi választások vasárnapi második fordulója előtt a baloldal és Macron centrista tömbje (ide tartozik a fél éve hivatalban lévő Attal is) egymás javára léptette vissza jelöltjeit, hogy megakadályozzák Le Pen Nemzeti Tömörülésének totális győzelmét.

A magas részvételnek köszönhetően több mint 300 választókerületben jutott tovább legalább három jelölt, de a visszalépések miatt a legtöbb kerületben végül mégiscsak párviadal lesz, ami nem kedvez a Nemzeti Tömörülésnek, hiszen így nem oszlanak meg az őket elutasítók szavazatai.

Az első fordulóban Le Pen pártja történelmi győzelmet aratott, de ha a korábbi választásokhoz hasonlóan most is működik az ellenük felépített politikai blokád, ezúttal sem kerülnek abszolút többségbe, mégha nekik is lesz a legtöbb képviselőjük. Más kérdés, hogy tud-e majd bárki kormányt alakítani Franciaországban.

(Reuters)