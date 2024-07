A Hamászhoz közeli források szerint közelebb kerültek a tűzszünehez és a fogolycseréhez

Elfogadta a Hamász az Egyesült Államok javaslatát az izraeli túszok (köztük katonák és férfiak) szabadon bocsátásáról - írja a Reuters a Hamász egy meg nem nevezett vezetőjére hivatkozva.



Csütörtökön Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a gázai tűzszüneti tervről, amely több lépésben vezetne az összes, még a Hamász kezében lévő túsz elengedéséhez. A tűzszüneti tervezet arra az izraeli javaslatra épül, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa, és a G7-ek is támogatnak, amelynek részleteiről még májusban Joe Biden számolt be. Netanjahu arról tájékoztatta Bident, hogy küldöttséget küldött a Hamásszal folytatott, megrekedt tárgyalások folytatására a túszszabadítási megállapodásról, az izraeli tárgyalócsoport egyik, névtelenséget kérő forrása pedig azt mondta, hogy reális esély van a megállapodás elérésére, miután a Hamász módosított javaslatot tett az alku feltételeiről.

Izrael a korábbiakban minden esetben elfogadhatatlannak nevezte a Hamász által támaszott feltételeket.

A Reutersnek most névtelenül nyilatkozó palesztin tisztségviselő azt mondta, a javaslat áttörést hozhat, és olyan keretmegállapodáshoz vezethet, amennyiben azt Izrael is elfogadja, ami véget vethet a kilenc hónapja tartó háborúnak a Hamász és Izrael között.

photo_camera Gáza április 8-án, fél évvel a Hamász és Izrael háborújának kezdete után Fotó: -/AFP

Az új javaslat biztosítaná, hogy a közvetítők garantálják az ideiglenes tűzszünetet, a segélyszállítást és az izraeli csapatok kivonását mindaddig, amíg a tárgyalások zajlanak.

A Reuters információi szerint az Egyesült Államok keményen próbálja tető alá hozni a megállapodást még a novemberi elnökválasztás előtt.



Netanjahu szóvivője a hírt egyelőre nem kommentálta, de közölte, hogy a tárgyalásokat a jövő héten folytatják, és hangsúlyozta, hogy a két fél álláspontja közt továbbra is vannak szakadékok. Netanjahi Bidennek megismételte korábban is hangoztatott álláspontját, miszerint Izrael csak akkor fejezi be a háborút, ha minden célját elérte.

Netanjahu múlt héten egy izraeli csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy kész „részalkut”, ideiglenes tűzszünetet kötni a Hamásszal az izraeli túszok szabadon engedéséért, a Hamász elleni háború intenzív szakasza pedig hamarosan véget érhet Gázában. Az izraeli miniszterelnök leszögezte: ez nem jelenti azt, hogy a háború véget ér - csupán lehetővé tenné az izraeli hadseregnek, hogy a libanoni határra és az Irán által támogatott fegyveres csoportokra összpontosítsák az erőiket.