Megbüntették a francia kerékpárost, aki a Tour de France időfutamán megállt megcsókolni a feleségét

200 svájci frankos bírságot kapott Julien Bernard, a Lidl-Trek kerékpárosa a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségtől (ICU), mivel a Tour de France időfutama közben egy pillanatra megállt, hogy megcsókolja az őt köszöntő rajongók között megjelenő feleségét, írja a BBC.

link Forrás

A nemzetközi sportszervezet szerint a bírságot azért szabták ki, mert Bernard helytelen viselkedést tanúsított, amivel ártott a sportág megítélésének. Bernard a maga módján elnézést kért a szövetségtől, amikor közösségi oldalán azt írta, sajnálja, ha tényleg kárt okozott a sportágról kialakult képnek, de hozzátette, hogy kész mindennap megfizetni a bírságot, hogy újra és újra megélhesse ezt a pillanatot.

A csók a hetedik etapon történt, a 23,3 kilométeres időfutamon, ami Burgundiában fut, mindössze félórányira onnan, ahol Bernard él. Így nem meglepő módon sok rajongója is kilátogatott a futamra, és barátai és felesége is várták a dombtetőre felérő versenyzőt. Ekkor csókolta meg a feleségét, aki a gyereküket is kezében tartotta.

Hasonló mértékű bírságot kapott Davide Ballerini is, aki pedig verseny közben megállt, hogy megnézze Mark Cavendish rekordot jelentő 35. szakaszgyőzelmét.