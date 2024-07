Harmadik ciklusát kezdi Tokió női kormányzója

A 71 éves Koike Juriko 2016 és 2020 után zsinórban harmadszor is megnyerte a tokiói kormányzóválasztást. A 42,8 százalékot elérő, az ellenfeleit nagy különbséggel verő független politikust a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) is támogatta.

Ez a ciklus különösen nehéz volt, hiszen a koronavírusjárvány és a végül egy év késéssel megrendezett, soha ne látott egészségügyi biztonsági intézkedésekkel terhelt nyári olimpia megrendezése is erre az időszakra esett.

Koike Juriko a győzelmi beszédében kitért a nők szerepvállalásának növelésére, mivel Japán ezen a téren elmaradott a világ többi részéhez képest. A japán politikát a férfiak uralják. A BBC-nek korábban azt mondta: első mandátumát azért nyerte el, mert nő.

photo_camera Fotó: YOSHITAKA NISHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az angolul és arabul is beszélő Koike Jurikót már akkor mindenki ismerte, mielőtt Tokió kormányzója lett volna, mivel tévéhíradós műsorvezető volt pályája kezdetén. A kilencvenes évek eleje óta politizál, volt védelmi miniszter is (első nőként), de az áttörést a 2016-os kormányzóválasztás jelentette. Akkor még nem támogatta az LDP, de így is győzni tudott. Ezen a posztján is ő volt az első nő. A tisztségtől korábban ketten is megváltak a végül csak 2021-ben megrendezett nyári olimpiai játékok körüli botrányok miatt.

Az olimpia elhalasztását és a világjárvány kezelését a javára írják, de a botrányokat sem úszta meg. Kormányzói pályafutását végigkísérték azok a hírek, hogy problémás a kairói egyetemen szerzett diplomája. Politikai ellenfelei szerint ígéreteit sem tartotta be, például továbbra is túlzsúfolt a tokiói közösségi közlekedés.

(Via BBC)