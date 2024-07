Engednék a kilövést Romániában, miután egy medve magával hurcolt és megölt egy 19 éves nőt

Romániában a lakott településeket megközelítő medvék elaltatását vagy kilövését javasolja a környezetvédelmi miniszter. Mircea Fechet a Bucsecs-hegységben történt keddi halálos medvetámadás után bejelentette, hogy növelik az idei évre szóló kilövési kvótát.

A Brassóhoz közeli Bucsecs-hegységben egy népszerű túraösvényen támadt a medve egy 19 éves nőre, akit magával is hurcolt. A hatóságokat a nővel együtt túrázó társa értesítette, de már csak a nő holttestét találták meg. A holttestet sokáig nem tudták lehozni, mert a medve 10-15 méterre volt a mentőcsapattól, melynek tagjaira szintén rá akart támadni. Az állatot végül kilőtték, de a hatóságok még vizsgálják, hogy ezt jogosan tették-e.

Mircea Fechet miniszter elismerte, hogy Romániában túlszaporodott az állomány, és a településekre bejáró egyedek áthelyezése már nem megoldás. Szerinte a lakott területeket megközelítő medvéket el kell altatni, vagy ki kell lőni. A környezetvédelmi miniszter a kilövési kvótát a mostani 220-ról 500-ra emelné.

Ugyanezt már az elődje, Tánczos Barna is kezdeményezte, de aztán a román Akadémia javaslatára a kvótát megint lecsökkentették. Az RMDSZ-es politikus most hevesen bírálta a kormányt a megelőző intézkedések hiánya miatt. A nyári medveszezonban ebből nagypolitikai ügy is lesz: Marcel Ciolacu kormányfő már bejelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi a medvekérdés miatt.

