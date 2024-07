Csütörtökön 40, pénteken 41 fok lesz

Az év eddigi legforróbb napjai jönnek most az Időkép előrejelzése szerint. Csütörtökön még lesz olyan hely, ahol hajnalban 17 fokot mérhetnek (Budapesten ez 24), a csúcshőmérséklet pedig valahol negy fok közelében lesz.

Pénteken és szombaton pedig még ennél is melegebbre számíthatunk, lazán csúszhat a napi csúcs negyven fok fölé is, bár az is igaz, hogy kecsegtetnek minket „frissítő záporokkal és zivatarokkal”, de csak északon, északnyugaton.

Vasárnap állítólag jön majd egy hidegfront, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy már csak 35 fok lesz, nem 40.

Az Időkép előrejelzése szerint július végéig nem megy 30 fok alá a napi csúcshőmérséklet, ahogy éjszaka sem csökken majd húsz fok alá a hőmérséklet.