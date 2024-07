Több tanár csak most kapta meg a Covid miatt járó extra táppénzt

Két és fél év után, csak most, az elmúlt hetekben kapta meg több pedadógus is azt a táppénz-kiegészítést, amit még 2022-ben igényeltek koronavírusos megbetegedések miatt – írja a Népszava. A lapnak egy érintett tanár azt mondta, 2022 januárjában került karanténba, és csak most, a napokban utalták át neki azt az összeget, amivel 100 százalékosra egészítették ki a táppénzét. Azt mondta, több kollégája is hasonlóan járt, sokan már el is felejtették, így meglepetésként érte őket, hogy utalást kaptak a tankerületi központtól.

Ahogy a lap is írja, a kormány 2020 szeptemberében jelentette be, hogy minden, koronavírusban megbetegedett pedagógusnak 100 százalékos táppénz jár. Ezt két részletben kaphatták meg: először a fizetésük 60 százalékának megfelelő táppénzre voltak jogosultak, a maradék 40 százalékot pedig akkor kaphatták meg, miután a hatóságok befejezték a megbetegedéssel kapcsolatos eljárást. Az igényléshez egyébként bizonyítani kellett, hogy a munkahelyükön fertőződtek meg, illetve a hatóságok csak a PCR-tesztek eredményeit fogadták el, az otthon elvégezhető teszteket nem.

A Népszava megkeresésére a tankerületi központ válaszában lényegében a bürokratikus eljárásrendet okolta a késlekedésért. Azt írták, hogy az eseteket nem a tankerület, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya bírálja el, ami után a munkavédelmi hatóság értesíti a Fővárosi Kormányhivatalt, akik pedig a Magyar Államkincstárt és a tankerületi központot tájékoztatja a foglalkozási betegség elfogadásáról.