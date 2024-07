Bidennek sikerült Putyinnak hívnia a mellette álló Zelenszkijt

Joe Biden véletlenül Putyin elnökként mutatta be Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és ezzel olyan baklövést követett el, amely tovább növeli a szellemi frissességével kapcsolatos aggodalmakat. Ezek már azzal fenyegetnek, hogy az elnökválasztási kampányát is meghiúsítják. És per pillanat az nem sokakat érdekel, hogy riválisa, Donald Trump is vétett hasonló hibákat, Orbán Viktort például Törökország elnökének nevezte.

Biden a washingtoni NATO-csúcstalálkozó utolsó napján, a Zelenszkijjel közös aláírási ceremónián bakizott, mindössze egy órával az amerikai elnök ritkaságszámba menő sajtótájékoztatója előtt, amelyen majd szabadon lehet kérdezni tőle bármit. Ezzel az a cél, hogy bizonyítsa, alkalmas a kampányolásra és Trump legyőzésére, amit egyre többen kétségbe vonnak.

Biden a nyitóbeszédét befejezve a következő szavakkal adta át a szót: „Most átadom a szót Ukrajna elnökének, akinek a bátorsága éppúgy megvan, mint az elszántsága.” Majd ünnepélyesen hozzátette:

„Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr!” És elindult a helyére.

Majd amikor felismerte a hibát, visszalépett a mikrofonhoz, és így próbált javítani:

„Putyin elnök úr? Meg fogjuk verni Putyin elnököt. Zelenszkij elnök úr. Annyira arra koncentrálok, hogy legyőzzem Putyint. Van miért aggódnunk miatta. De mindegy is, elnök úr!”

„Én jobb vagyok” - reagált gyorsan és mosolyogva Zelenszkij, és kezet rázott Bidennel. „Nem is kicsit jobb” - kapta el a mentőövet lelkesen Biden.

A Guardian szerint a megjegyzés jól hallható sóhajtásokat váltott ki a teremben, ahol a két elnököt tanácsadók tucatjai kísérték, és a sajtóközpontban, ahol újságírók százai követték a beszédet élőben, egy belső televíziós közvetítésen keresztül. És még csak most jön a sajtótájékoztató!