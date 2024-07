Egy komplett magyarországi turistacsoport kórházba került Romániában ételmérgezési tünetekkel

Egy 44 tagú magyarországi turistacsoport, egy idegenvezető és két buszsofőr került kórházba Romániában ételmérgezési tünetekkel, miután herkulesfürdői szálláshelyükön ettek, írja az MTI a román Adevarul híre nyomán.

Hétfő reggel szállították még csak első 12 gyomorfájásra, hasmenésre és hányingerre panaszkodó beteget szállították be az orsovai városi kórházba, déltájban azonban megérkezett a turistabusszal a magyarországi csoport többi tagja is, hasonló, ételmérgezési tünetekkel. Ellátásuk érdekében a kórház teljes személyzetét riadóztatták és otthonról is behívták az orvosokat.

Az egészségügyi szakemberek szalmonellafertőzésre gyanakodnak, amelyet a herkulesfürdői panzióban elfogyasztott vasárnap esti vacsora vagy hétfői reggeli okozhatott. A magyarországi turisták közül négynél jelentkeztek súlyosabb tünetek, végül azonban egyikük sem szorul tartós kórházi kezelésre, így valamennyien visszatérhettek herkulesfürdői szálláshelyükre.

Az orsovai kórház jelentette az esetet az egészségügyi minisztériumnak. A Krassó-Szörény megyei tisztiorvosi szolgálat pedig vizsgálatot indított az ügyben, hogy kiderítsék a megbetegedések okát.