Civil autókat is bevetnek az Árpád hídi gyorshajtók ellen

A hét minden napján, bármikor mérhetik az Árpád hídon autózók sebességét a rendőrök – jelentette be a BRFK közlekedési főosztályának megbízott vezetője, Lénárt Krisztián. Civil autókat is bevetnek, illetve a mozgás közbeni sebességmérésre alkalmas készülékeket is használják.

A hídon eddig is mértek, most csak fokozzák az ellenőrzést az elmúlt időszak halálos balesetei után.

Tavaly nyáron egy spontán kialakult verseny miatt életét vesztette egy kerékpáros, idén júliusban egy lopott taxival okozott egy férfi balesetet, melyben az elkövető mellett két vétlen ember is meghalt, pár napja pedig egy kanyarodó autós ütött el kerékpárost, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Az elmúlt egy évben 2538 felvételt készítettek sebességtúllépésről, többségében délután 6 és reggel 7 óra között. A legtöbb esetben 86-95 km/órás sebességgel hajtottak a hídon, a rekord pedig 161 km/óra volt.

A rendőrség szerint egyébként az Árpád hídon nincs kirívóan sok gyorshajtó a főváros hasonló adottságokkal rendelkező többi útszakaszához képest.

(MTI)

Címlapi kép: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA