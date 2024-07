Karácsony elismerte, valójában tehetetlenek a helikoptertaxik ellen, de jogszabálymódosítást kezdeményez

Egy évvel ezelőtt nagyon eltökélt volt Karácsony Gergely főpolgármester a helikoptertaxik ellen, amik a Forma-1-es Magyar Nagydíj alatt repkedtek Budapest felett, komoly bosszúságot okozva sokaknak.

Azzal indította akkori posztját, hogy „soha többet helikoptertaxit”, és azt ígérte, haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a szervezőkkel és az engedélyező hatóságokkal, hogy legközelebb ilyen ne legyen.

Lett, hiszen a Forma-1-es hétvége miatt alatt megint helikopterek húznak át Budapest felett.

Karácsony Gergely főpolgármestert most is „mélységesen felháborítja”, hogy néhány „dúsgazdag turista luxusa, és a korábban Rogán Antalt is reptető cégek profitja sokkal fontosabb, mint sok ezer budapesti nyugalma”, ám lényegében eszköztelen.

Instagram-oldalán azt írta, a Hungaroringre érkező légitaxi szolgáltatások a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően működnek, a főváros nem tudja ezeket a szolgáltatásokat tiltani vagy szigorúbb korlátok közé szorítani. Egyet tehet, felterjesztési jogával élve jogszabálymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy a jövőben az emberek nyugalmát ilyen mértékben zavaró szolgáltatásra ne lehessen hatósági engedélyt kiadni.

Az ellenzéki javaslatok rendre elvéreznek, de az nem derült ki, hogy ezt a meccset miért nem játszotta le eddig Karácsony Gergely.

