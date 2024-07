Idén is hangosan cikáznak a helikopterek Budapest felett a Forma-1 miatt

A hétvégén rendezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, ami idén is egyet jelent azzal, hogy három napig ellepik Budapestet helikopterek, amik a Hungaroringre szállítják a tehetősebb vendégeket.

Több olvasói levelet is kaptunk, miszerint a belváros fölött szinte percenként zúgnak el viszonylag alacsonyan a helikopterek, még este 7 után is, ami a - hőség miatt - nyitott ablaknál több mint kellemetlen. Én a belváros szélén lakok, de még itt, az Üllői út környékén is hallhatók a helikopterek, igaz, nem annyira zavaró, mint a VII. kerületben, ahol ez a kép készült:

photo_camera Helikopterek egy VII. kerületi erkélyről. Fotó: Kristóf Balázs/444

A helyzetet jól szemléltei az alábbi kép, ami a Flightradar repülőkövető alkalmazásban készült, egyszerre 9 helikopter van a levegőben:

photo_camera Fotó: Flightradar

A légitaxi a Budaörsi Repülőtér és a Hungaroring között vehető igénybe, a szolgáltatást üzemeltető egyik cég, a FlyCoop honlapja szerint egy út fejenként 290 euróba, átszámítva 113 ezer forintba kerül, de ha retúrjegyet vesz az ember, akkor az csak 500 euró.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

„Soha többet helikoptertaxit!” – írta tavaly Karácsony Gergely főpolgármester, hozzátéve: „Nem szeretném, hogy a budapestieknek a jövőben bedugott füllel kelljen átvészelniük a Magyar Nagydíj hétvégéjét, vagy bármilyen más hasonló alkalmat, ezért munkatársaimmal haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot a szervezőkkel és az engedélyező hatóságokkal”.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Fővárosi Önkormányzatnak, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.