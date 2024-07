Elon Musk egy nap alatt 21,7 milliárd dollárt veszített

A Bloomberg idei milliárdos indexének negatív főszereplője a francia mágnás Bernard Arnault: a vagyona idén mindenkinél nagyobb mértékben, 20 milliárd dollárral csökkent, miután a luxuscikkek iránti kereslet továbbra is visszafogott. A Louis Vuitton, Christian Dior, Stella McCartney, Givenchy, Guerlain, Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Dom Pérignon és Hennessy italmárkákat is magába foglaló LVMH cégcsoport alapítójának persze továbbra sincsenek megélhetési gondjai. Bár a 75 éves Arnault a világ leggazdagabbjainak listáján ezzel a harmadik helyre esett vissza az elsőről, ez az átváltva 7250 milliárd forintnyi veszteség – ami a magyar gazdaság nagyjából másfél havi teljesítménye a 2022-es GDP-vel számolva – csak a vagyonának nagyjából egytizedét emésztette fel, maradt még 187 milliárd dollárja.

A Bloomberg cikkéből kiderül: Elon Musk, a világ leggazdagabb embere egyetlen nap alatt többet bukott, mint Arnault egész évben. Szerdán a Tesla társalapítójának vagyona 21,7 milliárd dollárral zuhant, miután az elektromos autógyártó kiábrándító negyedéves eredményekről számolt be. Musk viszont ezzel a szerdai veszteséggel együtt is 11,5 milliárd dollárral vagyonosabb, mint az év elején volt. Musknak ez a 21,7 milliárdos vagyonvesztése a Bloomberg vagyonindexének 12 éves történetében az ötödik legnagyobb esés volt, és 240,5 milliárd dollárra csökkentette a vagyonát. Még a csökkenés ellenére is mintegy 37 milliárd dollárral előzi meg az Amazon.com Inc. tulajdonosa, Jeff Bezost a második helyen.