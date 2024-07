Sokan jelentkeztek pedagógusképzésre – tényleg vonzó lett a tanári pálya?

A gazdaságtudományi képzések után a legnépszerűbb a pedagógusképzés idén a felsőoktatásra jelentkezők körében, számolt be az örömhírről a kormány a napokban. Bár az arról szóló statisztika, hogy a jelentkezők közül hányat vettek fel, csak néhány nap múlva lesz látható, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) is azt emeli ki a közleményében, hogy rekordszámú pedagógusjelöltjük lesz. Hogy lehetséges ez? A fizetések emelésével sikerült vonzóvá tennie a kormánynak a tanári pályát? Igen is, meg nem is.

Mennyi az annyi?

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek – az ország első számú, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedő felsőoktatási intézményeként – kiemelten fontos, hogy a felvettek 20%-a pedagógushallgatóként kezdi meg tanulmányait. Mindez számszerűen azt jelenti, hogy az ELTE az elmúlt 15 év adatait tekintve idén vette fel a legtöbb jelentkezőt (2500 fő) pedagógusképzésre”, írta az egyetem csütörtöki közleményében.

Ezen belül 192 főt csecsemő- és kisgyermeknevelő, 284 főt óvodapedagógus, 203 főt tanító, 1053 főt tanár, 744 főt gyógypedagógus és logopédia szakra vettek fel. „Kiemelkedő jelentőségű, hogy tanári mesterszakra az elmúlt 5 év átlagának háromszorosa, 550 fő nyert felvételt, összhangban a tanárok utánpótlására irányuló kormányzati törekvéssel. A 80 leendő informatikatanár mellett a leginkább hiányszakmának minősülő természettudományos tanár szakokon is jelentősebb számú hallgató (212 fő) kezdi meg tanulmányait.”

Ez így nagyon jól hangzik, ha viszont megnézzük a felvi.hu-n közzétett statisztikát arról, hogy pontosan hova és milyen képzésre jelentkeztek a felvételizők, hirtelen lehangolóbbá válik a kép.

photo_camera Az ELTE osztatlan tanárképzésére első helyen jelentkezők listája

A táblázatban az ELTE osztatlan tanári képzéseire (a lista ennél sokkal hosszabb) első helyen jelentkezők száma látható. Ha összes jelentkezőt nézünk, csak kicsit jobb a kép, de azt még nem tudni, hány olyat vettek fel, akik nem első helyen jelölték a szakot.

Totyik Tamást, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnökét kérdeztük arról, hogy mi lehet ennek a paradoxonnak az oka, mit takarnak a számok.

Ha a felvi.hu-n közzétett táblázat adatait összesítjük, azt látszik, hogy valóban nagyon sokan jelentkeztek az ország pedagógusképző szakjaira: körülbelül 12 650 fő jelölt ilyen típusú képzést első helyen. Totyik Tamás elmondása szerint ez a korábbi években 8-9 ezer fő volt, így nem is vitatható, hogy a jelentkezők száma optimizmusra ad okot. Elmondása szerint úgy tűnik, a béremelések valóban vonzóbbá tették a fiatalok számára a pályát.

Csakhogy ha közelebbről is megnézzük az adatokat, kevésbé derűs a kép. Ugyanis ebbe a magas számba nemcsak a most érettségizett jelentkezők számítanak bele, és még csak nem is csak a tanárképzésre jelentkezők, hanem mindenki, ideértve a mesterszakosokat, a zenetanárokat, hittantanárokat, kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat.

Totyik Tamás azt mondja, ha meg akarjuk tudni, hogy a most érettségizettek közül hányan jelentkeztek pedagógusképzésre, érdemes az alap- és osztatlan szakra és nappali tagozatos képzésre jelentkezőkre szűrni. Így 3836 jelentkező jön ki, akik első helyen jelölték az adott tanári szakot. A PSZ elnöke szerint ez a szám alacsony.

Ennek az adatnak körülbelül hétezresnek kellene lennie, ugyanis ennyi pedagógus fog nyugdíjba menni. Mint Totyik mondja, a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatásával még egy darabig tudja a kormány foltozgatni a rendszert, de ebben is határt kellene húzni. Egy 80 éves pedagógus már lehet, hogy kevésbé tud boldogulni a 21. század és a digitalizáció kihívásaival.

Ráadásul a tendenciák azt mutatják, hogy mindössze a képzésre jelentkezők harmada szerzi meg a diplomát, és a jelentkezők egyötöde az, aki a gyakorlati vizsga elvégzése után is a pályán marad.

„A pedagógusi béremelések miatt lehet, hogy vonzóbb lett a fiatalok számára a pálya, de hogy maradnak-e, abban a munkaterhek nagysága lesz a vízválasztó. Ebben nem állunk túl jól, Európában még mindig nálunk a második legmagasabbak a tanárok munkaterhei, Magyarországnál csak Oroszországban rosszabb a helyzet. Összehasonlításképp: itthon 24 a heti kötelező óraszám, Romániában csak 18” – magyarázta a PSZ elnöke.



Hozzátette, a most pedagógusképzésre jelentkezők száma az öt évvel ezelőtti állapotokkal egyezik meg. Szerinte az is magyarázza a növekedést, hogy a kormány az Európai Uniónak tett egy ígéretet, mely szerint ingyenessé teszik a második és a harmadik diplomát a pedagógiai szakokon. Tehát sok szakmában dolgozó pedagógus jelentkezhetett esti és levelező szakra, hogy például a tanítói diplomája mellé szerezzen egy gyógypedagógiait vagy hasonlót. Szintén sokat nyomnak a latba a jelentkezők, akik tanári mesterképzésre jelentkeztek, tehát már egy ideje benne vannak a pedagógusképzésben.

Az ELTE kiemelte azt is, hogy idén a legnagyobb szak a jogászoké lett, míg második helyen a gyógypedagógia végzett 636 felvett jelentkezővel. Totyik Tamás szerint a gyógypedagógiások kimagasló számát magyarázhatja, hogy olyan felnőttek jelentkeznek a képzésre, akik saját gyereküket akarják ellátni a rendszer helyett.

Óriási probléma, hogy a matematika-, fizika-, kémiatanári továbbra is nagyon népszerűtlen, de Totyik szerint Budapesten lassan a tanítókból is hiány lesz.

Óvodapegadógusnak vagy kisgyermeknevelőnek láthatóan sokan jelentkeztek, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy nagyjából ugyanannyit keresnek, mint egy középiskolai tanár, de könnyebb a kisgyermekkel foglalkozni, mint a kamaszokkal.

