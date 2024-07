Június elején egy hétre indultak az űrbe, egyelőre időpont sincs arra, hogy mikor térhetnek vissza

Két amerikai űrhajós, Butch Wilmore és Sunita Williams nagyjából hét hete, június elején indultak egy Boeing Starlineren a Nemzetközi Űrállomásra egy egyhetesre tervezett tesztküldetésre. Az egy hétből most már több mint hét lett, és egyelőre nincs is hivatalos visszatérési dátum – közölték a NASA és a Boeing illetékesei, mivel a mérnökök továbbra is vizsgálják a Starliner műszaki problémáit.

A hajtóművek meghibásodása és kisebb héliumszivárgások miatt merültek fel biztonsági aggályok. A múlt hónapban a Boeing szóvivője azt mondta, hogy a héliumszivárgás és a legtöbb hajtóműprobléma „mind stabil volt, és nem jelentett aggodalmat a visszatérő küldetés szempontjából”.

A cég szerint „a korábban leállt öt hajtóműből négy most már normálisan működik. Ez azt jelenti, hogy a 27 hajtóműből jelenleg csak egy van kikapcsolva. Ez nem jelent problémát a visszatérő küldetés szempontjából” - mondta júniusban a szóvivő. Ehhez képest azóta sem tudni, Wilmore és Williams mikor térhet vissza.

A NASA és a Boeing illetékesei úgy fogalmaztak, hogy az űrhajósok nem rekedtek az űrben, és a technikai nehézségek nem veszélyeztetik a küldetést.

Júliusi elején a NASA bejelentette: még mindig teszteket végeznek annak érdekében, hogy a kapszula a várakozásoknak megfelelően működjön. Úgy fogalmazta: bár biztosak abban, hogy az űrhajó biztonságosan fog működni a vészhelyzeti evakuálás során, a küldetés irányítói még nem állnak készen az indulás ütemezésére.

Most a NASA és a Boeing illetékesei azt mondták, még nem állnak készen a visszatérés időpontjának bejelentésére. A pilóták addig maradnak az űrállomáson, amíg a mérnökök be nem fejezik a kapszulával kapcsolatos problémák kidolgozását és vizsgálatát. (Guardian)