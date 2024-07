Titkolja a kormány a kínai gigahitel részleteit

Magyarország még áprilisban vett fel titokban 1 milliárd eurós hitelt Kínától elsősorban energetikai, közlekedési és infrastrukturális beruházásokhoz, amelynek kondícióiról semmit sem árul el a kormány. Sőt még inkább ellentmondásos információk vannak. Gulyás Gergely a Kormányinfón ugyanis azt mondta erről, hogy biztosan többe kerül, mintha az Európai Uniótól kapnánk, viszont ezt a pénzt arra használjuk fel, amire szeretnénk.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn pedig azt mondta, „Kínától megkaptuk a maximális ajánlatot, ennél jobbat már nem fogunk kapni”.

Az RTL Híradó szerette volna megtudni a Pénzügyminisztériumtól, hogy milyen kamaton kaptuk a hitelt Kínától, de nem válaszoltak a kérdésre.

Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint a kormány nem törődik azzal, hogy kiegyensúlyozza a kínai befektetéseket, az áprilisban felvett hitel pedig csak tovább erősíti a függőségünket Kínától. Pedig már most is az Európai Unión belül Magyarország az az ország, ahova összegszerűen is a legnagyobb kínai befektetések érkeznek.