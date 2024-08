Kamala Harris fekete vagy indiai? – kérdezte Trump

Donald Trump a Fekete Újságírók Országos Szövetségének Chicagóban megtartott kongresszusán szerdán arról beszélt, hogy szerinte Kamala Harris, a demokraták várható elnökjelöltje a közelmúltig csak ázsiai-amerikai származását hangsúlyozta, majd „fekete emberré vált”.

„Nem tudtam, hogy fekete, egészen pár évvel ezelőttig, amikor hirtelen fekete lett, és most azt akarja, hogy feketeként ismerjék. Szóval nem tudom. Most indiai vagy fekete?” – kérdezte Trump, aki ezek szerint nem olvasta a Washington Post 2019-es cikkét, amiből kiderül, mennyire nehéz a demokrata elnökjelölt-esélyessé előlépő amerikai alelnököt, Kamala Harrist kategorizálni. Ahogy a 444 is megírta, Kamala Harris gyszerre fekete és indiai, de érti a fehéreket is, közben ő maga simán amerikainak mondja magát, és állítása szerint mindig nehézséget okozott neki, ha rá akarták kényszeríteni, hogy valamelyik faji, etnikai vagy bármilyen identitást jelentő dobozba tegye be magát.

photo_camera Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Kamala Harris indiai anyától és jamaicai apától született a kaliforniai Oaklandben 1964-ben. Anyja 19 évesen, főiskola után költözött Amerikába, és szerzett PhD-t a Berkeley-n. Ott ismerkedett meg későbbi férjével, Harris apjával, Donald J. Harrisszel, aki jamaicaiként szintén ott PhD-zett. Harris azóta a Stanford közgazdászprofesszora. Kamala Harris rákkutató anyját már a házassága előtt is érdekelte az amerikai feketék történelme, kultúrája és polgárjogi harca, így amikor Harris szülei ötéves korában elváltak, anyja egyedül is folytatta a kettős kultúrájú nevelést. Kamala és lánytestvére indiai ételeket evett, indiai ékszereket hordott, gyakran látogattak haza Indiába, és közben a helyi fekete közösségnek voltak tagjai, feketék közé jártak templomba, babakocsiban ültek végig a feketék jogait követelő tüntetéseket. Harris évfolyama a második volt az iskolájában, amely egy faji egyenlőséget hirdető program keretében feketéket buszoztatott a fehér többségű iskolába, így ő is minden nap fekete iskolatársaival utazott.

Trump szerdai megjegyzéséről Harris azt mondta, azokkal csak „a megosztottságot és a tiszteletlenséget” gerjeszti és mutatja, ahogy eddig is tette.