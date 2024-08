Megtalálták a huszonnégy éve eltűnt Till Tamás holttestét

A 2000-ben, tizenegy évesen eltűnt Till Tamás holttestét találták meg a beton alá ásva egy bajai tanyán – jelentette be csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. Till Tamásé huszonnégy évig az egyik leghíresebb megoldatlan hazai bűnügy volt, tizennyolc éves koráig az FBI eltűnés miatt keresett gyerekeinek listáján is az első helyen szerepelt.

A sokáig eltűnésként kezelt ügyben egy idén júniusi bejelentés hozta meg az áttörést, amikor egy bajai tanya melléképületében, az aljzatbetonba ásva egy gyerek holttestét találták meg a rendőrök.

Az ORFK szóvivője szerint a fiú - Till most harmincöt éves lenne - halálának körülményeit jelenleg szakértők vizsgálják, az ügyet a rendőrség emberölésként kezeli.

Till Tamás tizenegy évesen, 2000. május 28-án, gyereknapon tűnt el Baján a biciklijével együtt. Egy közeli vadasparkba indult lovagolni, azóta nem került elő. A kerékpárt három hónappal később gondosan letisztítva találták meg egy kerítésnek támasztva, ami arra utalt, hogy a fiú nem önszántából tűnt el, valaki szándékosan takaríthatta le, tüntethette el a nyomokat. A nyomozók először arra gyanakodtak, hogy Tillt elütötte valaki, de erről a szálról a bicikli előkerülésével letettek.

Az eset után nem sokkal letartóztattak egy közelben lakó férfit, aki azt állította, megölt egy tízéves bajai kisfiút, de vallomását később visszavonta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség idén júniusban tudta meg, hogy a bajai gyerekotthon egykori lakója zsarolás vagy fenyegetés hatására 2000-ben részt vett egy gyerek holttestének elásásában. A bajai gyerekotthon egykori lakói közül K. Péterre szűkítették a keresést, de a férfi 2011-ben öngyilkos lett, ezért a környezetében kezdtek információkat gyűjteni. Vallomást végül egy János nevű egykori lakó tett: Péter és közte négy év korkülönbség volt, mindketten szakmát tanultak a gyerekotthonban, a környékbeli vállalkozók segítségével vállaltak munkát.

A két fiú Till eltűnésekor egy helyi vállalkozónál, az akkor hatvan éves D. József esztergályosnál dolgozott napi ötszáz forintért: építőmunkát végeztek, füvet kaszáltak, szemetet ástak el. Az általuk csak „Józsi bácsiként” emlegetett D. József családos ember volt, aki éppen egy nyolc négyzetméteres fészert épített egy hektáros tanyáján, amin egy nyolcszáz négyzetméteres csarnok is állt. A melléképület falai már álltak, de az épületnek még nem volt aljzatbetonja.

D. József a strandon találta meg a két fiatalt, mondván, hogy dupla pénzt fizet nekik, de azonnal menniük kell dolgozni. A nyomozók által kihallgatott János nemet mondott, Péter viszont elment a vállalkozóval. Munka közben a talicska kereke megbicsaklott, és egy fóliába tekert gyerekholttest került elő belőle.

A rendőrség szerint a vállalkozó először látszólag értetlenkedett, majd pénzt ígért, ezután fenyegetéssel rávette a gyerekotthonban élő fiatalt, hogy hallgasson.

A Till-ügyben sok volt a fals nyom: az eltűnés után egy évvel egy névtelen telefonáló kereste fel a szülőket azzal, hogy látta a fiút egy pályaudvaron - a rendőrök itt nem találtak semmit -, majd azzal, hogy a gyerek él, és ő azt is tudja, hol van. Ezután letette a telefont. Érkezett egy levél is, aminek a hátoldalán nyomtatott betűkkel az állt: „Élek”, erről azonban sosem derült ki, ki írta. A nyomozók több akkori gyilkossági ügy kapcsán is újra és újra elővették Till ügyét, de egyik sem hozott eredményt.



photo_camera Fotó: Till Tamás/ Police.hu

A Kék Vonal adatai szerint évente átlagosan közel húszezer bejelentés érkezik a rendőrséghez kiskorú eltűnése miatt, ezek a fiatalok azonban leggyakrabban gyerekotthonokból menekülnek, szöknek el, és hamar előkerülnek. De eltűnt gyerekként tartják számon azokat a kiskorú menedékkérőket is, akik egyedül vagy a családjuktól elszakadva érkeznek Magyarországra. Till Tamás esetére egyik sem volt igaz, a fiú eltűnése ezért maradhatott huszonnégy évig szinte állandó napirenden a sajtóban, amihez a kétezres évek elejének médiakörnyezete is hozzájárult.

A szülők huszonnégy éven át nem változtatták meg a telefonszámukat, hogy a fiú bármikor elérje őket, évekkel ezelőtt felújított házukban pedig újra berendezték a szobáját, hogy legyen hova hazamennie.

Petőfi Attila vezérőrnagy szerint Till „törékeny, de önálló gyerek volt, akit azzal engedtek el az eltűnése napján, hogy elmehet a közeli vadasparkba, de tizenhárom órára haza kell érnie. Amikor nem ért haza, bejelentették a bajai rendőrségen. Körözni kezdték, bejárták az általa feltételezetten bejárt útvonalat és keresték a barátoknál, ismerősöknél is”. Hozzátette, hogy a fiú eltűnésének napján gyereknap és repülőnap volt Baján, sok idegen fordult meg a városban, ez nehezítette a nyomozást.

A rendőrség egyébként súlyos szakmai hibát követhetett el azzal, hogy először félvállról vette az eltűnést: a hatályos törvények szerint tizennegyedik életévét be nem töltött személy esetén 2000-ben is azonnal el kellett volna rendelni a körözést és mozgósítani minden rendőrt a kereséshez, ez azonban nem történt meg. A rendőrség csak huszonnégy órával a bejelentés után jött rá, hogy baj lehet, de akkor már késő volt, „kihűltek a nyomok”.

A rendőrség Youtube-csatornáján közzétette az ásatás során készült felvételeket, ezeket tizennyolc év feletti, erős idegzetű olvasóink ezen a linken nézhetik meg.