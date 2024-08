Kezdődik a kajak-kenu, nők a negyeddöntőben

A magyar szempontból csendes hétfő után kedden felpörögnek az események Párizsban.

Negyeddöntőt játszanak a női kézisek és vízilabdások is.

Megkezdődik a lapátolás a legtöbb magyar éremmel kecsegtető kajak-kenuban is.

És kiosztanak egy rakás érmet olyan sportágakban is, amelyekben magyaroknak nincs esélye a dobogóra.

Kezdődik a kajak-kenu

09:30 Férfi K-4 500m előfutam

10:00 Női K-4 500m előfutam

10:30 Férfi C-2 500m előfutam

11:00 Női C-2 500m előfutam

11:30 Férfi K-2 500m előfutam

12:10 Női K-2 500m előfutam

13:10 Férfi K-4 500m negyeddöntő

13:20 Férfi C-2 500m negyeddöntő

13:50 Női C-2 500m negyeddöntő

14:10 Férfi K-2 500m negyeddöntő

14:30 Női K-2 500m negyeddöntő

photo_camera Kopasz Bálint Tokióban már nyert egy aranyat, Párizsban négyesben kedden kezd Fotó: PHILIP FONG/AFP

Kedden délelőtt fél tízkor a Párizs melletti Vaires-sur-Marne-ban megkezdődnek a kajak-kenu előfutamok. Három évvel ezelőtt Tokióban a magyar aranyak fele ebben a sportágban született, és joggal számíthatunk arra, hogy 2024-ben is sok magyar léphet fel a dobogó valamelyik fokára.

Kedden döntők még nem lesznek, viszont több előfutamban is láthatunk magyar hajókat. A magyar egységek mind a hat távon érdekeltek, a legtöbben az előfutamok első két helyezettje az elődöntőbe, a maradék a negyeddöntőkbe jut, de a női kajak 4-esek közt a legjobbak egyenesen a döntőbe mennek, a maradék pedig az elődöntőkbe. A kajak kettesek előfutamaiban a férfiaknál és a nőknél is két magyar hajó lesz. A nőknél a négyes hajó valamennyi tagja evez a kettesben is, a férfiaknál csak a Nádas-Tótka páros ismétel.

A magyar egységek:

Férfi K-4 500m: Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor

Női K-4 500m: Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra

Dérfi C-2 500m: Adolf Balázs, Hajdu Jonatán

Női C-2 500m: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

Férfi K-2 500:m: Nádas Bence, Tótka Sándor illetve Kopasz Bálint, Varga Ádám

Női K-2 500m: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara illetve Pupp Noémi, Fojt Sára

Két női csapat

photo_camera Vámos Petra lő a Magyarország-Angola csoportmeccsen Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

17:30 Magyarország-Svédország női kézilabda negyeddöntő

20:35 Magyarország-USA női vízilabda negyeddöntő

Kedden megkezdődik az egyenes kieséses szakasz azokban a csapatsportokban is, amelyekben a magyarok még érdekeltek. Fél hatkor a női kézisek játszanak azokkal a svédekkel, akik a csoportkörben csak a dánoktól kaptak ki. Ők is az esélyesek, de a labda gömbölyű, stb. Csoda nem kell ellenük, de a magyar válogatottnak lényegesen jobban kell játszania, mint a csoportkörben, hogy legyen esély a hatalmas sikerre és az elődöntőbe jutásra.

Este a női vízilabdázóknak viszont jóval nehezebb dolga lesz. Azokkal az amerikaiakkal kell játszani, akik az előző három olimpiát és az előző hat világbajnokság közül ötöt is megnyertek. A szalmaszál, amibe kapaszkodhatunk, az, hogy most a csoportkörben kikaptak a spanyoloktól, de ehhez hozzá kell tenni, hogy Tokióban meg a magyaroktól, ez mégsem akadályozta meg őket abban, hogy magát a tornát megnyerjék.

További magyarok

photo_camera Vadnai Jonatán a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vitorlásversenyei ILCA 7 hajóosztályának egyik futamában a marseilles-i jachtkikötõben Fotó: Olivier Hoslet/MTI/MTVA

11:00 kötöttfogású birkózás 77 kg nyolcaddöntő: Lévai Zoltán-Burhan Akbudak

11:15 női távolugrás kvalifikáció: Bánhidi-Farkas Petra

15:43 férfi dinghy, ILCA7 éremfutam: Vadnai Jonatán

Kedden további magyarok kezdik meg, illetve fejezik be párizsi szereplésüket. Első kötöttfogású birkózónk, Lévai Zoltán nagyon peches sorsolást kapott. Mindjárt a nyolcaddöntőben a világ- és Európa-bajnok török Burhan Akdubakkal kell megküzdenie. Győzelme nagyjából akkora meglepetés lenne, mintha Bánhidi-Farkas Petra bejutna a női távolugrás döntőjébe.

A férfi dinghyseknék hétfőn egyetlen futamot sem tudtak megrendezni, ami jól jött Vadnai Jonatánnak, aki így a hatodik helyen jutott be a keddi éremfutamba. Az arany és az ezüst sorsa itt már eldőlt, és reálisan nézve Vadnainak a bronzra sincs már esélye.

Valamint

photo_camera Josh Kerr (középen) szalad Jakob Ingebrigtsen után az 1500 méter párizsi elődöntőjében Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Kedden érmeket osztanak ki díjugratásban, toronyugrásban, gördeszkában, pályakerékpárban és ökölvívásban is.

Este a Stade de France-ban pedig több atlétikai döntőt is rendeznek. A női kalapácsvetés, 3000 méteres akadályfutás és 200 méteres síkfutás mellett érmeket osztanak a távolugró férfiaknak is. És jön az egész olimpia egyik legjobban várt versenye, a férfiak 1500 méteres döntője. 20:50-kor a norvég Jakob Ingebrigtsen fut az egész világ, de elsősorban brit Josh Kerr ellen, aki tavaly a budapesti világbajnokságon legyőzte.