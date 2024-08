Felfüggesztették a bajnokságot, miután higanyt öntött a riválisa táblájára egy sakkozónő

Felfüggesztették a dagesztáni női sakkbajnokságot, miután az egyik versenyző higanyt öntött az egyik riválisa táblájára, aki rosszul lett a mérgező anyagtól. A tettes beismerte és személyes bosszúval magyarázta a tettét.

Umaiganat Oszmanova a(z Oroszországhoz tartozó) dagesztáni bajnokság alatt lett rosszul, orvost kellett hozzá hívni, szédült, hányingere volt. Amikor észrevették a higanyt a sakktábláján, a bíró simán egy zacskóba gyűjtötte össze a higanygolyókat, majd kihívták a rendőrséget.

photo_camera Fotó: RALF IBING/dpa Picture-Alliance via AFP

Az már a biztonsági kamerák felvételeiből derül ki, hogy a higanyt a verseny előtt egy másik versenyző, Amina Abakarova öntötte ki. Erről a videó itt látható, Abakarova a verseny előtt ment be a még üres terembe, körülnézett, majd miután megnézte az asztalkiosztást, kiöntötte a mérget Oszmanova táblájára.

Őt még aznap őrizetbe vették. Be is ismerte a tettét: egy hőmérőt tört össze, hogy kiöntse belőle a higanyt, és azt állítja, hogy csak megijeszteni akarta a riválisát. Azért volt rá dühös, mert Oszmanova egy előző versenyen szerinte titokban felvette az ő játszmáját, hogy ellesse a taktikáját. Profi szinten egyébként a sakkjátszmák amúgy is nyilvánosak, bármikor vissza lehet keresni őket az adatbázisokból.

A dagesztáni sakkozónőt az orosz sakkszövetség felfüggesztette a rendőrségi vizsgálat végéig, de a szervezet elnöke már belengette, hogy a versenyző élete végéig tartó eltiltást kaphat. A versenyt az incidens után több napra felfüggesztették, de csütörtökön folytatni fogják. Oszmanova is részt vesz rajta.

(Meduza)