A nagy érdeklődés miatt majdnem teljesen elfogyott Magyarországon a szamárköhögés elleni vakcina, közölte a HVG kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK).

Aggodalomra azonban nincs ok, ugyanis az NNGYK szerint érkezik „a hétvégén várható egy újabb nagyobb szállítmány, ami a jövő hét elejétől már a patikákban lesz, addig egy kis türelmet kérünk azoktól, akik szeretnék magukat beoltatni.”

Július végére jelentősen megnőtt a szamárköhögéssel diagnosztizált betegek száma Magyarországon. Már 90 igazolt esetet regisztráltak, nincs olyan megye, ahonnan ne jelentettek volna megbetegedést, de valószínűleg ennél jóval többen lehetnek érintettek.

Az NNGYK arról számolt be, két csecsemő meghalt szamárköhögés miatt, az ország két különböző pontján. Azt javasolták, hogy a terhes nők ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülötteket is. (via Telex)