Nagy üzlet az ingatlankiadás az egyetemek közelében

Nagyon jól járhat, aki a pénzét lakásvásárlásba fekteti be egy egyetemi városban. A bérbeadás jövedelme minden hónapban megérkezik, és a lakás értéke is emelkedik a frekventált helyeken.

A felvételi ponthatárok kihirdetése után az egyetemi városokban felbolydul az ingatlanpiac. A szerencsésen felvételt nyert diákok családjai lázas lakáskeresésbe kezdtek, sőt, az ilyenkor repkedő albérletárakat látva még az is elgondolkodik, hogy befektetési, kiadási céllal ingatlant vásároljon, aki egyébként még, vagy már nagyon távol van a felsőoktatás világától.

Ez egyébként egyáltalán nem is rossz ötlet: a Portfolio számításai szerint már akár egy 40 négyzetméteres lakás esetén is, várostól függően 9-23 millió forinttal jobban jár öt év alatt, aki megvásárolja az ingatlant, mint aki bérli. Ebből egyenesen két dolog is következik, az egyik, hogy ingatlant vásárolni és/vagy kiadni sokkal jobb biznisz, mint bérelni, másrészt pedig, akinek rendelkezésre áll a kezdőrészlet és a hátralévő részt hitelből fizeti, sokkal jobban járhat, ha lakásvásárlásba fekteti a pénzét, mintha más befektetési formát választana.

A jó elhelyezkedés azonban a kiadáshoz mindenképpen alapfeltétel. Budapest legmenőbb egyetemeitől sétatávolságra épül a Metrodom Green lakópark, melyet 2025 első negyedévében adnak át, így a jövő évi Nagy Nyári Albérletkeresési Verseny biztos befutójának ígérkezik. A Millenniumi Városközpont teljes rehabilitáción esett át, a Városkapu és a Vágóhíd utca találkozásánál épülő lakópark több mint 500, változatos méretű és elrendezésű okosotthont foglal magában.

Ezen a környéken építették fel 20 éve a Müpát és a Nemzeti Színházat, majd kialakítottak egy irodafolyosót, amely számos cég és pénzintézet központjává vált, vagyis naponta több ezren járnak ide dolgozni. Ugyanígy az ELTE, a Semmelweis Egyetem, a Corvinus és a Műegyetem hallgatói is éppen ilyen elhelyezkedésű albérletről álmodnak, ahonnan gyalog vagy közösségi közlekedéssel pillanatok alatt elérhető minden városi szolgáltatás, közel van a Duna-part, és a természet hiányára se lehet panasz: ahogy a neve is mutatja, a Metrodom Greenbe több ezer növényt telepítettek, amiből a homlokzatokra és a tetőkre is bőven jutott.

A lakóparknak saját edzőterme, wellness részlege, szaunája és tetőterasza is lesz, ahol pillanatok alatt új barátokat szerezhet majd, aki ide költözik, ráadásul mindez könnyen fenntartható, mivel A energetikai besorolásnak (korábbi rendszer szerint AA) köszönhetően a rezsiköltség is alacsony marad.

Egy igazi albérlőmágnesről beszélünk tehát. További jó hír, hogy – rozsdaövezet lévén – rögtön megvásárláskor visszaigényelhető a lakás 5%-os ÁFÁ-ja. Az ingatlanokat jelenleg 10% foglalóval lehet megszerezni, a fennmaradó 90%-ot elég átadáskor megfizetni, illetve addig elintézni hozzá a bankhitelt. A kiadási árak pedig, az eddigi tendenciák szerint csak növekedni fognak, ahogy a lakások értéke is.