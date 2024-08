Tíz embert fogtak el a rendőrök tíz óra alatt a Ferencvárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. augusztus 6-án 6–16 óráig fokozott ellenőrzést tartott Budapest IX. kerületének belső részén. Az akció célja főleg kábítószerrel összefüggő, valamint a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek elfogása volt – írja a police.hu.

Harminc fővárosi rendőr tíz óra alatt tíz embert fogott el, illetve állított elő, de lopott biciklit és 400 doboz zárjegy nélküli cigarettát is találtak. Egy 49 éves férfi ellen hat körözés volt érvényben. Három esetben a rá kiszabott közérdekű munkát nem végezte el, ezért büntetését szabadságvesztésre változtatta a bíróság, egy szabálysértés miatt is keresték, két ügyben pedig tartózkodási helyének megállapítását rendelték el a hatóságok. Négy embert lopás, egyet jármű önkényes elvétele, további hármat kábítószer birtoklása miatt fogtak el és állítottak elő.

A rendőrök a Drégely utca és környéke ellenőrzésekor két embert is kiszúrtak, akik kábítószer-fogyasztás jeleit mutatták, őket előállították mintavételre, az eljárás szakértők bevonásával folyik.

A razzia nem előzmény nélküli, az elmúlt napokban a kormányközeli médiában már a környék élhetetlenségéről számoltak be helyi lakók tapasztalataira hivatkozva. Itt például azt írják, hogy „többen a lakásukat sem merik elhagyni a kábítószer használók miatt, akik – a helyiek szerint – önkormányzati lakásokban árulják a drogot a Haller park környékén”. A helyi Fidesz is megszólalt hibáztatva a Baranyi Krisztina-féle vezetést, amelynek nemtörődömsége még az MSZP-DK frakcióvezetőjét is felháborította.