A kajak-kenusoké a főszerep az olimpia utolsó szombat délelőttjén

Pedig holnap már vége is a 2024-es párizsi olimpiának. De szombaton is vannak magyar éremesélyek, úgyhogy még mielőtt nekiállnánk nosztalgiázni, nézzük is meg a mai programot:

Kajak-kenu

Női K-1 500 m – Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara

10:50, 11:00 középfutamok

12:40 C döntő

12:50 B döntő

13:00 döntő

Férfi K-1 1000 m – Kopasz Bálint, Varga Ádám

11:10, 11:20 középfutamok

13:10 B döntő

13:20 döntő

Női C-1 200 m – Kiss Ágnes, Takács Kincső

11:40, 11:50 középfutamok

13.40 B döntő

13:50 döntő

Birkózás

11:30 férfi 65 kg, női 76 kg nyolcaddöntő – Muszukajev Iszmail, Nagy Bernadett

Öttusa

13.30 női elődöntő, B csoport – Gulyás Michelle, Guzi Blanka

17.30 férfi döntő – Bőhm Csaba, Szép Balázs

Vízilabda

14:00 Magyarország-Olaszország női helyosztó

