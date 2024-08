Októberig lengheti be Budapest környékét a trágyaszag

Az elmúlt napokban ismét megjelent a néhol diszkrétebb, néhol egészen egyértelmű trágyaszag Budapest környékén, olvasóink és mi magunk is detektáltuk, a szerkesztőségi észlelések alapján Budaörstől Óbudán át a Váci útig terjedtek az észlelések.

Az RTL Híradó be is mutatta az ominózus kupacot, ami a szaghatást okozza. A trágyaszag a Gyermelyi élelmiszerüzem irányából érkezik, ahol néhány nappal ezelőtt a baromfirészlegről származó szerves hulladékkal kezdték el táplálni (azaz trágyázni) a bérelt földjeiket. Hozzátették azt is, hogy ez a szerves trágya szerintük sokkal kevésé terheli a környezetet. Tájékoztatásuk szerint folyamatosa dolgozzák be a földbe a trágyát, hogy „az azzal járó szaghatás a lehető legkisebb legyen.”



A gyár szerint a munkák októberig tartanak, úgyhogy addig (széliránytól függően) vissza-visszatérhet Budapest és környéke fölé a penetráns szarszag.

Címlapképünk csak illusztráció.