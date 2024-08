Húszmilliárd dolláros fegyverüzletet kötött Izrael és Amerika

A húszmilliárd dollárnyi fegyver között több vadászgépet és rakétát is eladtak Izraelnek az amerikai külügyminisztérium közlése szerint.

Az AP beszámolója szerint több mint 50 F-15-ös vadászrepülőgépet, fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétákat (AMRAAM), 120 mm-es harckocsi lőszert és nagy robbanóerejű aknavetőket, valamint taktikai járműveket adtak el, „miközben erős az aggodalom, hogy Izrael részt vehet egy szélesebb körű közel-keleti háborúban”.

Ezek a fegyverek azonban várhatóan nem most azonnal kerülnek Izraelbe, mert ahogy az AP is írja, ezek olyan szerződések, amiknek évekig is eltarthat a teljesítése: legkorábban 2026-ban kaphatja meg ezeket Izrael.